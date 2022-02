Saps com funciona una societat anònima esportiva?

Andorra la VellaLa majoria de clubs esportius professionals que competeixen a les grans lligues, ja siguin de bàsquet, de futbol o de qualsevol esport, són en realitat societats anònimes. Hi ha casos especials, com el Barça o el Reial Madrid, però per a la resta, adoptar aquesta forma jurídica, els facilita captar inversions i créixer econòmicament amb l’objectiu de fer més competitiu el seu equip. En un club esportiu, el talent dels seus jugadors és fonamental per poder guanyar títols, però tenir una base econòmica sòlida també és imprescindible per mantenir les finances sanejades. Al cap i a la fi, els clubs esportius funcionen com una empresa, i per exemplificar-ho, en el darrer programa d’’A l’Alça’ hem conegut el cas del Morabanc Andorra.

Patrocinadors, un pilar fonamental

Tal com ha explicar la directora financera del club, Eva Iglesias, “l’entitat disposa de petits i mitjans patrocinadors que s’han sumat al projecte al llarg dels anys; el fet d’arribar a l’ACB ens ha donat molta repercussió i ens ha permès ser un vehicle més de país per posar en relleu la marca Andorra, i això ens ajuda a l’hora de tenir patrocinadors de sectors molt diferents”. Competir en una de les lligues de bàsquet més importants del món atrau inversors i porta aficionats al pavelló, però també suposa una despesa important, ja que tots els clubs que hi formen part han de pagar un cànon a l’ACB que seria difícil d’assumir sense el suport d’un patrocinador principal. “Bàsicament tenim dos tipus de patrocinadors: els privats i els institucionals, i avui en dia podem dir amb cert orgull que tenim una ràtio d’un 50% de patrocini públic-privat. Ara bé, el nostre patrocinador principal és Morabanc, que porta més de tres dècades amb nosaltres i és molt més que un patrocinador, perquè ens ha donat suport en els pitjors i en els millors moments que ha viscut el club, i de fet, sense ells no haguéssim pogut accedir novament a la lliga professional”.

Qui hi ha al darrere d'una societat anònima esportiva

A diferencia d’un club esportiu, on manen les socis i es prenen les decisions en asambleas, en una societat anònima esportiva, el poder recau en els accionistes, que en el seu moment van invertir capital a l’empresa. Però a diferència d’una companyia convencional, la gestió empresarial d’un club esportiu implica tenir en compte la vessant emocional. Alhora de fixar l’estratègia de cada temporada, el club marcarà objectius a llarg termini però també es veurà influenciat per les derrotes i les victòries del dia a dia que tindran un efecte directe en el funcionament del club. Sigui com sigui, l’objectiu del Morabanc Andorra serà sempre seguir sumant.