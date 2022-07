Gili planteja un edifici cultural a l'antic escorxador

Escaldes-EngordanyLa cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha manifestat, en relació amb l'edifici de l'antic escorxador, que un cop el Govern ha descartat la parcel·la per fer-hi habitatge social el comú té sobre la taula "coses diferents", que podrien passar, com per exemple per donar un ús cultural a aquest indret. D'altra banda, respecte al procés per edificar els pisos a preu assequible a l'avinguda del Pessebre de la parròquia, ha recordat que fa poc es va anunciar l'equip que està ajudant el comú a fer el plec de bases per trobar l'empresa constructora que ben aviat podria veure la llum al BOPA. En principi es va parlar de fer una concessió però hi ha la possibilitat que sigui el comú qui tiri endavant el projecte amb recursos propis i ara cal veure si "s'ho pot permetre", analitzant les obres que ja estan començades com la del projecte Caldes o la llar de jubilats. "En els dies a venir acabarem de prendre totes les decisions sabent quant costen tots els projectes", ha argumentat.