Vall Banc nomena José Ignacio González Freixa com a nou conseller de l'entitat

Andorra la VellaVall Banc ha nomenat José Ignacio González Freixa com a nou conseller de l’entitat. González Freixa presidirà la comissió delegada de riscos i compliment normatiu. “Amb aquesta incorporació Vall Banc continua promovent la seva aposta per formar un equip de professionals experts i de primer nivell, en aquest cas donant un plus en l’àmbit regulador de 'compliance'”, ha remarcat el president del consell d’administració, Richard Carrión.

González Freixa és expert en qüestions de compliment normatiu, ètica-integritat, auditoria interna, qualitat i control de risc i té una àmplia trajectòria assessorant empreses en aquesta matèria. Soci durant més de 20 anys de PwC Tax & Legal Services i actualment de Buigas, a on és responsable de l’àrea de bona governança i compliment, ha format part de comitès assessors de consells d’administració d’empreses com Cottet, S.A., Indo Internacional, S.A, o Frigicoll S.A., entre d’altres.

Durant la seva carrera professional ha centrat la seva experiència en la llei de comerç o governança, M&A, dret immobiliari, en particular les inversions estrangeres a Espanya d’inversors privats i institucionals. Professionalment ha estat i continua sent PMO per a la implementació del programa de compliment i integritat assolit entre Volkswagen AG, AUDI AG, entre d’altres, i el departament de justícia dels Estats Units.

Amb una contrastada experiència en la relació amb reguladors i supervisors europeus i americans, González Freixa coneix de primera mà els estàndards internacionals en matèria reglamentària de compliment i conducta en els mercats i té una àmplia experiència en la creació i implantació de plans de control i programes de compliment normatiu, destaquen des de Vall Banc.