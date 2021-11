Govern preveu invertir en el parc tecnològic al 2023

Andorra la VellaLa intenció de l'executiu és que de cara el pressupost del 2023, ja es pugui incloure algun tipus d'inversió pel futur parc tecnològic que es vol crear a Andorra. Així ho ha informat el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, durant la jornada de l'Andorra International Innovation Summit que s'ha celebrat aquest dijous sota el títol de 'Partnerships for leveraging innovation ecosystems'. El ministre ha indicat que no hi ha una partida pressupostària destinada per l'any vinent perquè encara s'ha d'aprovar la Llei d'Economia Digital, Emprenedoria i Innovació, la qual es troba al Consell General, i està previst que pugui estar aprovada durant el primer període de sessions del 2022. Tot i així, ha manifestat que la inversió del parc tecnològic no ha de ser necessàriament pública. "Ja hi ha projectes privats al país que estan valorant la possibilitat d'impulsar un parc tecnològic", ha indicat, assegurant que s'ha d'intentar fer una estratègia conjunta perquè si finalment hi ha més d'un parc tecnològic, aquests s'han de complementar i anar alienats. "En temes d'innovació es tracta de compartir, tenir sinergies" i de concentrar talent, recursos i projectes en una mateixa infraestructura, ha expressat.

Gallardo també ha avançat, que tot i que la llei encara no està aprovada, des del Govern ja estan treballant en els diferents reglaments que se'n desprendran, els quals han de permetre la contractació d'acord amb les noves figures, el finançament en bases a les noves formes de finançament i també l'impuls d'infraestructures tecnològiques, com podria ser el parc tecnològic.

L'objectiu de l'Andorra International Innovation Summit i de la jornada d'aquest dijous és poder crear una estratègia d'innovació al Principat amb l'ajut i l'experiència d'altres institucions com l'Institut d'Innovació d'Israel, l'ecosistema de Moscou o el de Luxemburg. "Necessitem que aquells països que fa temps que han implementat una estratègia d'innovació, que han fet un procés d'aprenentatge amb projectes que han anat bé i d'altres de fallits, comparteixin amb nosaltres la seva experiència i el seu coneixement", ha indicat Gallardo, afegint que aquest coneixement els ha d'ajudar a dissenyar una estratègia de país juntament amb el sector privat per atraure empreses i innovació i poder diversificar l'economia. Està previst que aquesta estratègia amb el sector privat pugui estar enllestida abans d'acabar l'any. De fet, s'espera que en la jornada es puguin extreure idees que es puguin aplicar a Andorra per construir en un futur el parc tecnològic que concentri gran part de l'activitat d'innovació del país.

Sobre aquests exemples, el ministre ha expressat que tenen Israel com un referent en termes d''Start-up Nation', però ha informat que tenen un problema a l'hora de retenir el talent. Així, Andorra pot aprendre d'aquesta estratègia d'Israel per apropar el sector privat i el sector públic per buscar el finançament, ja que el Principat té uns recursos limitats i "no tot el finançament de l'emprenedoria i la innovació pot venir del sector públic i necessitem que el sector privat s'impliqui", ha manifestat. En la mateixa línia, el director d'Andorra Recerca i Innovació, Marc Pons, també ha remarcat que els convidats de la jornada provenen d'entorns madurs amb una experiència de més de 20 anys. Per exemple, ha comentat que Luxemburg van treballar molt bé l'entorn de finançament, un dels grans reptes que també té Andorra, ja que no té accés als fons europeus ni tampoc una cultura de finançament en el món de la innovació. "Luxemburg és un referent en aquest àmbit de buscar mecanismes de finançament amb estadis inicials de recerca", ha manifestat. D'altra banda, el director d'Andorra Recerca i Innovació també ha assegurat que tenen "molt ben treballats els clústers sectorials".

A falta de tenir la llei i tot el marc regulador que doni seguretat jurídica, Andorra ja està tenint els seus primers fruits, i ja estan arribant empreses de tamany petit. "És important que siguem capaços d'atraure talent i fomentar la inversió" per ser competitius, ha remarcat el ministre, assegurant que els sectors tradicionals del país com el comerç o el turisme no poden viure d'esquena a les noves tendències. Comparativament, la inversió estrangera ha anat en augment al llarg d'aquest any, però la gran majoria es concentra en sectors madurs i tradicionals. Tot i així, en el darrer mes, ja hi ha hagut alguna inversió en sectors tecnològics, d'emprenedoria i d'innovació, ha informat Gallardo, qui ha afegit que si finalment aquests projectes s'acaben materialitzant, "començarem a tenir els primers resultats". Finalment, ha destacat el posicionament d'Andorra com a Living Lab, per l'oportunitat que hi ha al mercat.