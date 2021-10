El Govern preveu que l'heliport nacional estigui en funcionament en sis mesos o un any

Andorra la VellaFa 10 anys, el 20 d'octubre de 2011, va ser notícia...

El ministre d'Economia i Territori, Jordi Alcobé, ha dit aquest dijous que el projecte de construcció d'un heliport nacional podria ser una realitat en un termini d'entre sis mesos i un any. De moment, hi ha quatre empreses interessades, aquest novembre es preveu que es pugui obrir el plec de bases i que es pugui licitar la concessió de cara al gener. Alcobé ha destacat que aquest projecte no té cap cost directe pel Govern, ja que serà l'empresa que compleixi el plec de bases la que aporti el terreny i s'encarregui de la construcció i l'explotació, a canvi de poder tenir unes línies exclusives per poder operar. Com que el plec de bases estarà obert a empreses internacionals, si no disposen de cap terreny per a construir-hi l'heliport, hi ha la possibilitat que el Govern els ofereix un terreny a la Borda Vidal, pròxim a la frontera del Riu Runer.

Actualment, el Govern està mantenint converses amb les empreses interessades, que provenen tant d'Andorra com d'Espanya i França, per poder conèixer les necessitats i requeriments que tenen i per poder elaborar un plec de bases que es pugui complir. La intenció és tancar el plec de bases al novembre o principis de desembre, per licitar la concessió de l'heliport nacional al gener o febrer, que tindria un termini d'uns 20 o 30 anys.

Un cop licitada, el ministre Jordi Alcobé ha dit que la posada en funcionament dependrà del lloc on es construeixi, i del cost i temps de construcció. En aquest sentit, el ministre ha explicat que hi ha projectes més factibles a curt termini que d'altres, i considera que un dels factors que es tindrà en compte per escollir l'empresa serà que el terreny sigui pròxim al nucli central.

A preguntes dels consellers generals socialdemòcrates, Alcobé ha deixat clar que el projecte no suposa cap cost per al Govern, ja que es farà tot amb capital privat, i que en contrapartida, l'empresa tindrà l'exclusivitat de les línies que operi i el Govern es compromet a no construir cap altre heliport durant un cert temps.

D'altra banda, el ministre d'Economia i Territori ha volgut destacar el projecte que ha sorgit per donar un nou impuls a l'Aeroport de la Seu d'Urgell gràcies a l'interès que han mostrat alguns empresaris per operar amb línies regulars a destinacions llunyanes. Alcobé ha remarcat que són companyies que no demanen subvencions sinó només que la Generalitat de Catalunya adapti la infraestructura a les seves necessitats. També ha assegurat que Andorra ha d'apostar per l'aeroport més proper, i ha valorat molt positivament que s'hagi obert la possibilitat de reactivar-lo.