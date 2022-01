El Govern s'empassa una innocentada sobre Apple al país

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 18 de gener de 2012, va ser notícia...

El Govern ha lamentat, aquest dimecres, no haver contrastat adequadament la informació sobre la intenció d'Apple d'obrir una botiga a Andorra. Mitjançant un comunicat de premsa, l'Executiu es disculpa per haver utilitzat, durant la presentació de l'obertura econòmica, una noticia 'que s'havia publicat en un mitjà de reputació i que no es va contrastar adequadament'. El Govern assegura, però, que això no canvia la necessitat de l'obertura econòmica ni el treball que s'ha fet en aquest sentit.

El ministre d'Afers Exteriors, Gilbert Saboya, ha fet referència, aquest dimecres, a una noticia apareguda al portal web www.tuaw.com sobre la intenció d'Apple d'obrir una botiga a Andorra que finalment va acabar instal·lant-la a Liechtenstein. Saboya n'ha fet esment com a exemple d'una de les possibilitats de pèrdua d'oportunitats que hi ha actualment al país i que cal evitar, de cara al plantejament del model d'obertura econòmica.

Des del grup parlamentari socialdemòcrata, però, s'ha fet constar, hores més tard, que es tractava d'una 'innocentada', ja que aquesta notícia va ser publicada el dia 1 d'abril, quan es fan tradicionalment les innocentades a la premsa francesa i anglosaxona. En adonar-se de l'error, el Govern ha lamentat la confusió.