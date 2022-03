'La gran renuncia' també arriba al Principat

Andorra la VellaAbans de la pandèmia, només un 3% dels treballadors andorrans feien teletreball. Però si alguna cosa bona ens ha deixat la Covid-19 és el fet de normalitzar les relacions laborals de manera virtual, i avui, molts negocis es desenvolupen a través del contacte digital. Al programa 'A l'Alça', hem exemplificat aquest fenonem a través del cas de l'Anna Ebri, fundadora del negoci l'Assistent Virtual. Després de més de 20 anys d'experiència com a administrativa i secretària de direcció per a importants empreses, va posar en marxa el seu projecte per a ajudar professionals i petits negocis que no poden permetre's contractar una administrativa a temps complet. "Va ser una mica pel tema de la pandèmia que vaig plantejar-me moltes coses com la llibertat d'horaris, i ja tenia la idea d'ajudar a empresaris que s'ho han de fer tot ells", assegura. I és que l'Assistent Virtual, que en aquest cas pren la forma de l'Anna, s'encarrega de fer pressupostos, de la gestió i el seguiment de comandes, prepara factures, fa la comptabilitat, reclama impagaments i si el client ho vol, fins i tot es pot encarregar de les xarxes socials del negoci. "En el meu cas intento que tot sigui virtual perquè és la manera de ser més ecològics i d'abaratir costos. Jo soc del Tarter i si haig de baixar cada dia a Andorra la Vella és una despesa de benzina, d'aparcament, de dinar... que al final es reflecteix en la factura del client. Si jo ho faig des de casa meva, o des de la meva oficina, doncs no m'he de moure, no gasto en moltes coses que abarateix el cost", recalca.

L'Anna no ha estat l'única que ha deixat voluntàriament la seva feina els darrers mesos arran de la crisi sanitària. És una tendència mundial que als Estats Units fins i tot té un nom: s'anomena 'La gran renúncia', i es deu a un canvi de valors i prioritats en la vida de les persones. La seva feina, permet als emprenedors centrar-se en fer créixer el seu negoci; els allibera de les tasques administratives i optimitza el seu temps perquè s'enfoquin en els treballs que els generin més beneficis. I és que a les múltiples funcions que assumeixen els autònoms se li han de sumar els maldecaps que sovint genera la burocràcia, un món especialment confús per als emprenedors que comencen i no saben com funcionen la majoria de tràmits administratius. "No crec que sigui una cosa només d'Andorra, a Espanya està igual o pitjor, és un tema que crec que tots els països haurien de mirar d'establir un mètode que fos molt més fàcil perquè a vegades et fan fer moltíssimes voltes. Arriba un punt que ja saps fer-ho, quan ho fas per tu mateix ho saps fer per als altres".

Diversos estudis apunten que el mercat laboral post-pandèmic consolidarà la feina virtual i augmentarà la contractació de treballadors independents per cobrir necessitats específiques. El futur del món laboral passa per la digitalització i feines com la de l'Anna donen una empenta al món virtual per educar i conscienciar les empreses de la importància de compaginar el treball presencial amb el treball a distància.