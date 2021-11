Grifols explicarà el seu model d'èxit familiar al Fòrum de l'EFA

Andorra la VellaL'Empresa Familiar Andorrana (EFA) ha presentat aquest dilluns el 20è Fòrum de l'entitat que se celebrarà el pròxim 2 de desembre a l'Sport Hotel Village a Soldeu sota el nom de '2022: reptes i tendències per al Principat d'Andorra'. Des de l'entitat han remarcat que aquest serà el primer fòrum després de la pandèmia, el qual estarà dividit en tres blocs: un primer sobre l'acord d'associació amb la Unió Europa (UE), un segon sobre infraestructures i l'aeroport d'Andorra - La Seu i un tercer sobre la diversificació del país amb l'arribada de Grifols.

El secretari tècnic de l'EFA, Joan Tomàs, ha remarcat que el fòrum ja està més que consolidat al país, fet que demostra que són "una associació madura i compresa amb Andorra i els seus canvis". Enguany, el fòrum comptarà amb un total de 10 ponents al llarg de tot un matí i es clourà amb el discurs de clausura del president de l'entitat, Francesc Mora, i del cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot.

Pel que fa al primer bloc sobre l'acord amb la UE, el membre de la junta directiva de l'EFA, Miquel Àngel Armengol, ha comentat que intentaran debatre amb experts sobre aquest nou món i com veuen la cabuda d'Andorra dins la UE. Per la seva part, Tomàs ha recordat que s'haurà de veure com aquest acord polític és d'interès per al Principat, i ha defensat que cal "un arbitratge i una generositat política" perquè es defensin les especificitats d'Andorra. De fet, ha posat com a exemple el cas de Liechtenstein, però ha confessat que "és evident que el futur d'Andorra passa per un acord més ampli amb la UE". En aquest apartat hi participarà el secretari d'estat d'Afers Europeus, Landry Riba, qui oferirà la ponència 'L'arbitratge polític que ens caldria per a fer prosperar l'acord'. Tot just després, hi haurà una taula rodona sobre els reptes de la UE.

Quant al segon bloc, Armengol ha recordat que ja van centrar el fòrum del 2018 sobre les infraestructures, i que enguany, és la culminació del treball fet per l'EFA amb l'obertura de l'aeroport d'Andorra - La Seu. "Aquesta era una aspiració de l'EFA i ens posarà al mapa", ha declarat Tomàs, assegurant darrere l'aeroport hi ha interessos tant públic com privats. De fet, des de l'entitat es mostren esperançats que d'aquí a 5 o 6 anys hi pugui haver dues rutes diàries, ja sigui a Madrid, o fins i tot a París, Lisboa i Londres. Aquesta obertura "és molt rellevant i acabarà tenint un impacte de veritat amb el PIB d'Andorra a través d'una obertura al món", ha afegit Tomàs, assegurat que la nova infraestructura facilitarà l'accessibilitat i dinamitzarà projectes empresarials. Des de l'entitat també han remarcat que totes les infraestructures que facilitin els accessos al Principat seran benvingudes.

Finalment, la darrera part del fòrum se centrarà en la família Grifols. "Des del 2012 estem buscant una diversificació", ha comentat Armengol, assegurant que aquest any ja s'ha fet realitat amb l'arribada del Centre de Recerca Immunològica de Grifols. Per la seva banda, Tomàs ha destacat que Grifols sigui una empresa familiar, els quals intentaran explicar com es produeix l'èxit de la successió a través de generació a generació. En la ponència, sota el nom de 'La història d'una nissaga d'emprenedors', hi participarà Victor Grifols Deu i Albert Grifols Coma-Cros.

En la roda de premsa, des de l'EFA han comentat que la pandèmia els ha fet replantejar molt el futur, però també han assegurat que ha obert la possibilitat a poder treballar a llocs allunyats i que per tant, això juga en favor d'Andorra. "S'ha evidenciat que la tecnologia permet treballar a distància" i el Principat "és un lloc atractiu per implementar empreses", ha emfasitzat Tomàs, remarcant que aquests nous patrons han arribat per quedar-se.