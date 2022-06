Grifols referma la seguretat del futur centre de recerca en immunologia d'Ordino

SoldeuLa 20 edició del Fòrum de l'Empresa Familiar Andorrana que s'ha celebrat aquest dijous a Soldeu, ha conclòs amb una xerrada a càrrec de Víctor Grífols Deu i Albert Grífols Coma-Cros, de la farmacèutica Grífols, sota el nom 'La història d'una nissaga d'emprenedors'. La conferència ha estat presentada pel president de Crèdit Andorrà, Antoni Pintat, qui ha introduït els ponents de la farmacèutica. A banda d'explicar la trajectòria de l'empresa familiar Grifols, fundada l'any 1909, els dos directius han refermat la seguretat del centre de recerca immunològica que s'instal·larà a Ordino així com l'impacte econòmic que tindrà en la parròquia i el país.

De fet, han assegurat que Grifols és reconegut mundialment per la seva excel·lència en seguretat i qualitat, puntualitzant que tot el que es generi al laboratori d'Ordino serà positiu. Quant a l'impacte econòmic, han explicat que ja d'entrada hi haurà una inversió de 25 milions d'euros pel futur laboratori, i han destacat l'efecte multiplicador que un centre d'aquestes característiques pot tenir al país. D'aquesta manera han destacat que el futur de la companyia passa sobretot per la innovació, i Víctor Grífols ha avançat que a partir del 2030, volen que un 20% de la facturació de la companyia "sigui gràcies als nous productes que anem traient al mercat", alguns dels quals esperen que surtin d'Andorra.

Quant a la tradició empresarial, Víctor Grífols, qui ha destacat el gran valor que tindrà a nivell científic internacional l'obertura del nou centre de recerca de la farmacèutica al Principat, ha subratllat la dificultat que de vegades per a les empreses familiars suposa prendre segons quines decisions, "com ens va passar a nosaltres quan vam decidir sortir a borsa". De fet, ha assenyalat que l'arribada de l'empresa als Estats Units l'any 2002 i la sortida a borsa el 2006, ha facilitat que l'empresa passi en 20 anys de generar 400 milions d'euros a 5.000 milions. Actualment, només un 35% de l'empresa es troba en mans de familiars.

La xerrada dels Grífols ha posat en relleu que les empreses familiars han de ser emprenedores i estar compromeses per desenvolupar la seva activitat amb èxit.

L'encaix a Europa

La jornada ha començat amb la intervenció del secretari d'Estat d'Afers Europeus, Landry Riba, que ha actualitzat el punt en què es troben les negociacions de l'acord d'associació amb la Unió Europea. "El text marc està acordat, que no signat, en un 85% del seu contingut", ha assegurat. Pel que fa a protocols i annexos, que afecten unes 25 matèries delicades per a Andorra com per exemple la lliure circulació de capitals, la seguretat social o la propietat intel·lectual, Riba ha explicat que es necessitaran arbitratges polítics o una negociació més llarga.

El secretari d'Estat ha recordat que "la tendència dels diferents governs andorrans ha apuntat sempre en una sola direcció: participar en el mercat interior de la Unió Europea". En aquest sentit, ha destacat que "l'acord ha de permetre tenir un instrument per diversificar l'economia del nostre país". Riba ha subratllat que des dels anys 90 Andorra incorpora dret de la UE "sense opció de poder dir res, en canvi, amb l'acord tindrem la possibilitat d'incidir en el procés de creació de les normes a Brussel·les. Per fer-ho, ens donarà molta més força anar a defensar la nostra posició a la taula de negociació si tots estem alineats", fent una crida a l'entesa en matèries sensibles a tots els actors polítics, econòmics i socials.