El Grup Pyrénées aposta per ampliar l'oferta de decoració

Andorra la VellaSi Ofèlia fos una noia jove -i no la marca de decoració de Pyrénées Andorra-, podríem dir que, "s'ha independitzat dels pares i se n'ha anat a viure al seu propi pis, tot i que a prop de la família". I és que Ofèlia compta, des d'aquest divendres 5 de novembre, de la seva botiga pròpia al carrer de les Canals 4, on abans s'ubicava l'antic Outlet, a tocar dels Grans Magatzems Pyrénées.

El local de dos pisos s'ha renovat i redissenyat de manera integral per ubicar la millor selecció de mobles i complements de decoració de la marca, que té al capdavant l'interiorista Francisco Segarra. Fins ara, Ofèlia només es podia trobar a la tercera planta dels grans magatzems, però l'alta demanda de complements de decoració i per a la llar ha fet que el Grup Pyrénées apostés per una botiga pròpia que cobrís les necessitats dels seus clients.

El nou local Ofèlia

La secció de la llar és una de les que més ha crescut en els darrers anys arran de la pandèmia. Passar més hores a casa, a causa del confinament, va provocar que moltes persones es replantegessin la decoració de les seves llars i posessin més atenció als mobles i complements que la vesteixen.