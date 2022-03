Grup Pyrénées vendrà el primer minibús urbà 100% elèctric

Andorra la VellaPer les carreteres d’Andorra ha circulat aquests dies un petit autobús sense passatgers. Des de Sant Julià i fins a Escaldes-Engordany feia el mateix trajecte una vegada i una altra, i és que, per singular que semblés, es tractava d’un vehicle que realitzava una prova pilot. L’eUrban és el primer minibús 100% elèctric destinat al transport de passatgers, pot mobilitzar fins a 22 persones i té una capacitat de 140 kW/h, que li permet disposar d'autonomia suficient per a una operació diària. Es preveu que, d’aquí a uns mesos, el model definitiu ja sigui una realitat i estigui disponible a Pyrénées Industrials , que es convertirà en l’únic distribuïdor oficial a Andorra d’aquest vehicle, fabricat conjuntament per les companyies barcelonines QEV Technologies i Car-Bus.net. Així ho ha explicat l’assessora comercial de Pyrénées Industrials , Marisa Rodrigues, al programa de televisió ‘A l’Alça’.

Amb aquesta operació, Grup Pyrénées pretén liderar el mercat automobilístic sostenible, no només en l’àmbit particular, on els vehicles elèctrics comencen a guanyar terreny, sinó també en el sector empresarial, que veu en models així, l’oportunitat de reduir la petjada de carboni en les seves operacions de logística i transport. En aquest sentit, el mateix ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, assegurava durant la presentació de l’eUrban a les instal·lacions de Pyrénées Industrials que, “una prova pilot d’aquestes característiques és un pas molt important perquè esvaeix els neguits que tenen ‘a priori’ els empresaris amb els vehicles elèctrics, que són principalment el rendiment i el cost. Avui en dia aquests hàndicaps pràcticament han desaparegut i un elèctric rendeixen igual que un vehicle normal”, i afegia, “accions com aquesta són la manera que el vehicle elèctric penetri entre les companyies i els empresaris i vegin que els costos es redueixen, que hi ha un estalvi en consum i manteniment, i a més a més, contribueixen a fer un model de país més sostenible i modern”.

Fins ara, dues empreses li han expressat a Pyrénées Industrials el seu interès per adquirir diversos models eUrban quan els tingui disponibles. D’una banda, Naturland, que voldria disposar d’aquest vehicle per transportar els seus clients i fer viatges continus de la cota 1.600 a la 2.000; i de l’altre, Andbus, que els faria servir per al transport interurbà de passatgers. En tots dos casos, segons recalca el director d’operacions de QEV Technologies, Javier Navarro, “l’orografia de l’entorn permet que el vehicle, quan va de baixada, recarregui gran part de l’energia consumida en el camí d’anada”. De fet, les proves pilot que s’han realitzat al Principat fins ara se centren en “comprovar com afecta la fisonomia del país en la circulació de l’eUrban, ja que un vehicle elèctric no fa el mateix esforç en una carretera plana que entre muntanyes”, puntualitza Navarro. Grup Pyrénées s’ha erigit en un dels màxims referents al país en la venda de vehicles que fomenten la mobilitat sostenible. Un dels objectius marcats per la companyia dins el seu pla estratègic és estendre el respecte pel medi ambient a totes les àrees de la companyia, entre elles, la de l’automoció, representada per Pyrénées Motors i Pyrénées Industrials. Marisa Rodrigues, assessora comercial de Pyrénées Industrials, considera que “en els pròxims anys, el pes del vehicle elèctric en l’àmbit empresarial s’anirà incrementant i ja estem treballant per tenir una oferta adient a la singularitat del país. Crec que en l’àmbit urbà, el transport elèctric vinculat a les empreses serà una bona solució i s’estendrà ràpidament, però el transport pesat o la maquinària d’obra pública encara trigarà uns anys a adoptar aquest model sostenible”. En els darrers anys, les marques que representa Pyrénées han incorporat al seu catàleg les versions ecològiques de la majoria de models, i actualment tenen gairebé tots els segments representats per models elèctrics.

Quina diferència hi ha entre un vehicle híbrid i elèctric?

Un vehicle totalment elèctric: aquest funciona exclusivament amb electricitat, per tant, no té motor de combustió que accioni el vehicle. L’energia s’emmagatzema en una bateria i la seva capacitat determina l’autonomia del vehicle elèctric, és a dir, la distància que pot realitzar amb una càrrega de bateria.

Un vehicle híbrid endollable: aquest combina un motor de gasolina, un motor elèctric i una bateria d’alt voltatge. Una barreja que ofereix el millor dels dos mons i que permet reduir el consum de combustible i les emissions de CO2.

El Pla Engega

El darrer Pla Engega promogut pel Govern ja feia una primera mirada a la mobilitat elèctrica del sector industrial, especialment pel que fa a l’adquisició de camionetes i motocicletes. S’espera que la nova edició del Pla, aprovada ja en els darrers pressupostos generals i prevista per a l’abril, ampliï les ajudes per la compra d’un vehicle sostenible destinat a l’àmbit empresarial. Gallardo va avançar durant la mateixa presentació de l’eUrban que “les sol·licituds ja es poden presentar i, de fet, algunes de l’edició anterior van quedar pendents perquè va haver més demanda que partida pressupostària, i això demostra que cada vegada hi ha més convenciment de què el vehicle elèctric és una resposta molt competitiva i és una opció no només de vida sinó també empresarial”. El Pla Engega ha destinat, durant els darrers sis anys, ajudes per valor de 4,7 milions d’euros. En la darrera edició, en la qual es van aprovar 115 ajuts per un valor de 750.000 euros per a la compra d’un vehicle de mobilitat sostenible, els beneficiats van adquirir 65 turismes elèctrics purs; 34 híbrids endollables de gasolina; 15 motocicletes elèctriques pures i una furgoneta elèctrica pura.