Grup de treball per abordar la manca de mà d'obra a l'hostaleria

Andorra la VellaDavant les dificultats que està tenint el sector de l'hostaleria per trobar mà d'obra, el Govern ha decidit crear un grup de treball, liderat pel director del departament de Turisme, Sergi Nadal, per poder "cercar les millors solucions" i poder abordar la problemàtica de manera directa amb el sector. Aquest grup de treball començarà a reunir-se de manera immediata, tal com ha explicat el ministre portaveu, Eric Jover.

El portaveu de l'executiu ha destacat que és evident que al Servei d'Ocupació encara hi ha "una xifra rellevant" de persones inscrites a les quals es vol donar el màxim de facilitats per a la seva integració al mercat laboral, però ha admès que "també és cert que no tenen per què tenir les competències" necessàries per desenvolupar una feina al sector de l'hostaleria. Jover també ha recordat que hi ha la obertes les quotes d'immigració, a les quals els empresaris també poden recórrer. De totes maneres, i conscients de les dificultats que el sector els ha fet arribar, el Govern ha pres la decisió de crear aquest grup de treball, ja que es considera que hi ha "la necessitat d'ajudar el sector" i per dialogar "de manera directa" amb ells.