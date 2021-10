Importacions a l'alça al mes de setembre

Andorra la VellaLes importacions de mercaderies durant el mes de setembre han sumat un valor de 120,50 milions d'euros, el que suposa un increment del 14,2% respecte al mes de setembre de l'any anterior. Tenen una variació percentual positiva els grups energia amb un 103,1%; joieria, amb un 121,6%; transport, amb un 21,5%; farmàcia-perfumeria, amb un 20,1% i construcció, amb un 32,4%. Per contra destaquen una variació negativa els grups begudes i tabac amb una davallada del 12,1%; industrial, amb un descens del 6% i vestit i calçat, amb un 4,5% menys.

Durant els primers nou mesos, el total d'importacions suma un import de 893,65 milions d'euros, amb una variació percentual negativa del 10,3% respecte al mateix període de l'any anterior. Tenen valors positius destacats transport (44,9%); joieria (106,9%) i construcció (47%). En canvi, les partides que destaquen amb valors negatius són diversos (davalla un 76,6%) i alimentació (cau un 6,2%). Sense tenir en compte la importació excepcional de la partida diversos i concretament del capítol d'objectes d'art, de col·lecció o d'antiguitat per al juny de l'any passat, la variació passa a ser positiva del 12,2% per aquests primers nou mesos de l'any.

Pel que fa a l'acumulat dels darrers dotze mesos, les importacions han tingut un valor de 1.206,51 milions d'euros, el que suposa una variació percentual negativa del 12,4% respecte a l'acumulat dels darrers dotze mesos del període anterior, en què les importacions en valor van ser de 1.377,37 milions d'euros. Sense el capítol energia, les importacions disminueixen un 12,9% en comparació a l'any anterior. Destaquen amb una variació percentual positiva i major variació absoluta les partides transport (32,8%); joieria (62,9%) i construcció (30,8%). Per contra, les partides amb una variació percentual negativa i variació absoluta més destacada són diversos (66,2%); alimentació (-11,1%) i begudes i tabac (amb un descens del 13,7%). Arran de la importació excepcional de la partida diversos i concretament del capítol d'objectes d'art al juny de l'any 2020, la importació de la partida esmentada presenta una disminució destacada. Sense tenir en compte aquesta importació, la variació és positiva del 2,5% per l'acumulat d'aquests darrers dotze mesos respecte a l'acumulat del període anterior.

Quant a les exportacions durant el mes de setembre han sumat 8,90 milions d'euros, amb una variació percentual negativa del 77,6% respecte al període anterior. La partida exportada que destaca amb una variació percentual positiva i una major variació absoluta és joieria, amb un 26,7%. Tenen una variació percentual negativa més destacada les partides diversos (cau un 95,7%) i electrònica (davalla un 42,8%). Cal remarcar que al setembre de l'any anterior va haver-hi una exportació excepcional de la partida diversos i concretament del dels objectes d'art. Sense tenir en compte aquesta exportació la variació de les exportacions seria negativa del 9,2%.

En els primers nou mesos de l'any, el total d'exportacions és de 101,76 milions d'euros, amb una davallada del 3,4% respecte el mateix període de l'any anterior. Destaquen amb valors positius transport (112,5%); electrònica (15,1%); vestit i calçat (31,1%) i joieria (67,4%). En canvi, la partida amb una variació absoluta negativa més destacada és diversos (74,4%). Sense tenir en compte l'exportació excepcional de la partida diversos i concretament d'objectes d'art per al setembre de l'any passat, la variació passa a ser positiva del 35% per aquests primers nou mesos de l'any.Pel que fa a l'acumulat dels darrers dotze mesos, les exportacions tenen un valor de 139,87 milions d'euros, amb una variació percentual positiva de l'1,7% respecte a l'acumulat dels darrers dotze mesos de l'any anterior. Les partides amb una variació positiva i major variació absoluta són transport, amb un 104,6%; electrònica, amb un 18,4%; vestit i calçat, amb un 28,1% i joieria, amb un 32,4%. Per contra, les partides amb una variació absoluta negativa més destacada és diversos, amb un 68,7%. Sense tenir en compte l'exportació excepcional d'objectes d'art el setembre de l'any passat, la variació és positiva del 30,1% respecte a l'acumulat del període anterior.

Carburants

D'altra banda i pel que fa als carburants cal destacar que la importació durant el mes de setembre ha estat d'11,64 milions de litres. Això representa una variació percentual negativa respecte al mateix mes de l'any anterior del 6%. De gener a setembre la importació dels carburants ha estat de 104,51 milions de litres, donant una variació percentual del 0,0% en contraposició al mateix període de l'any passat. Pel que fa a les dades acumulades durant els darrers dotze mesos, la importació de carburants ha estat de 140,55 milions de litres, el que suposa una variació negativa del 8,8% respecte als 154,11 milions de litres acumulats en el mateix període anterior.