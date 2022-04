Jover assegura que els 77,8 milions de dèficit del 2021 són millors del que s'havia pressupostat

Andorra la VellaEl Govern va tancar el 2021 amb un dèficit de 77,8 milions. El ministre de Finances, Eric Jover, ha informat que abans del 31 de març van traslladar al Tribunal de Comptes el tancament pressupostari i ha assegurat que és millor del que havien pressupostat. "És un dèficit important que no ens fa estar satisfets", ha exposat, remarcant que aquest tancament ha estat marcat per la pandèmia i pel mal primer trimestre que hi va haver per l'economia amb una temporada d'hivern inexistent. Tot i així, ha manifestat que Governs anteriors, sense pandèmia, també havien tingut tancaments pressupostaris similars o pitjors a aquests.

En aquest sentit, també ha puntualitzat els més de 300 milions d'euros d'endeutament brut. "Abans de la pandèmia teníem els diners justos i necessaris per assolir les nostres gestions" i en esclatar la pandèmia, l'executiu va decidir sobreendeutar-se per poder donar resposta a necessitats addicionals, ha indicat. "Quan va començar la pandèmia vam veure que les necessitats pressupostàries podien ser molt volàtils i que l'accés als mercats igual no estava garantit", ha declarat, justificant el sobreendeutament.

Per aquest motiu, el titular de Finances ha detallat que el deute net és molt inferior, ja que els comptes del Govern tenen una tresoreria molt elevada. En aquest sentit, Jover ha assegurat que l'executiu mantindrà aquesta política de "tenir coixins financers i resiliència financera" per donar resposta a crisis sobrevingudes, els quals, això sí, s'hauran d'anar modulant. "Hi haurà una diferència entre el deute net i brut, però aquesta s'hauria d'anar fent més petita", ha exposat.