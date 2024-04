Judith López i Marc Comas impulsen el taller sobre banca ‘on-line’ a L’espai

Andorra la VellaPerdre la por de fer servir la banca en línia i sobretot ser conscient que operar a través del mòbil és molt segur. Aquests han estat alguns dels objectius amb els quals s’ha desenvolupat el taller sobre banca digital que ha tingut lloc aquest divendres al matí a L’espai de Creand Fundació i al qual han assistit una trentena de persones. Marc Comas i Judith López, del departament de nous canals de Creand, han estat els encarregats de presentar la nova aplicació que ha posat en marxa l’entitat i ensenyar “d’una forma molt visual, totes les bondats i les noves funcionalitats que té la banca ‘on-line”, tal com ha manifestat Comas, que ha afegit que la voluntat era, sobretot, la “d’ajudar-los” a poder fer servir aquesta aplicació. Per això, després de l’exposició, els presents s’han pogut descarregar la nova ‘app’ i l’han pogut provar, tot resolent dubtes aprofitant la presència de Comas i López.

“Majoritàriament, la gent ja fa servir la banca ‘on-line’, sí que potser és una mica més reticent i té una miqueta més de por a fer-ho des del mòbil, quan realment des del mòbil és bastant més segur perquè ens permet signar les operacions de forma biomètrica”, ha assegurat Comas. I de fet, aquest és un dels missatges sobre els quals han incidit els dos experts, que han remarcat que el taller volia també “tranquil·litzar” els usuaris sobre els canvis que suposa la nova aplicació de banca en línia de Creand, ja que “realment és molt fàcil, molt intuïtiva i que tot el que fan en el seu dia a dia i que estaven fent fins ara ho poden continuar fent i de forma molt més fàcil i senzilla”.

Aquest taller a L’espai que també volia “combatre l’escletxa digital que hi ha entre generacions” entra dins la divulgació que l’entitat està fent “tant a través dels canals” propis com de la web o a les xarxes socials així com amb una campanya publicitària, i que “persegueix no només donar a conèixer l’aplicació sinó fer pedagogia i intentar ensenyar realment la seguretat que permeten les noves tecnologies”. De fet, es vol incidir que la nova aplicació és molt senzilla, segura i intuïtiva.