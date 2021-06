L'Asidca veu 'insuficient' l'ajornament de la taxa de carboni

Andorra la VellaL’Associació d’Importadors i Distribuïdors de Carburants d’Andorra (Asidca) considera que l’ajornament de l’aplicació de la taxa de carboni anunciat aquest dilluns pels grups parlamentaris que donen suport al Govern és “insuficient” i reclama prorrogar-la fins al 2023. En aquest sentit, l’entitat recorda que els mateixos tràmits parlamentaris faran que, molt probablement, aquest ajornament acabarà sent només de tres o quatre mesos, fet que consideren “molt poc significatiu” i gens adequat com a resposta a una recollida de 13.000 signatures.

A més, de de l'associació indiquen que els països veïns, tant França com Espanya, han ajornat diferents canvis fiscals –relacionats o no amb el carburant– fins al 2023 i que els organismes internacionals, com l’OCDE o l’FMI, també marquen el 2023 com l’any del retorn a una certa normalitat. Per tant, l’Asidca reitera que tocar els impostos abans que ho facin els països veïns farà que a partir del mes de gener es perdi diferencial respecte d’Espanya, un dels aspectes que el sector reclama mantenir per assegurar que el producte segueix sent atractiu.

Amb tot, l’Asidca valora “molt positivament” el fet que el Govern i els grups parlamentaris hagin tingut en compte el debat sorgit sobre la taxa de carboni i les aportacions fetes pel sector del carburant i la ciutadania. A més, l’entitat ha volgut felicitar l’ACU per "l’exitosa campanya de recollida de signatures", al mateix temps que ha agraït a la ciutadania la seva participació.

L’Asidca ha destacat que aplaudeix l’impuls del Govern per implantar el fons verd i les polítiques que s'hi duran a terme. Malgrat això, ha recordat que el fons verd no té res a veure amb la taxa de carboni,ja que es pot abastir dels impostos especials i la taxa de tinença de vehicles. “Es pot implementar immediatament el fons verd sense augmentar les taxes als carburants”, observen.

L'entitat ha afirmat que seguirà informant a la ciutadania de les novetats que sorgeixin a l’entorn de la transició energètica tenint en compte que el debat que hi ha hagut fins ara ha estat “molt positiu”. “Cal que la gent hi participi perquè és un tema prou important com perquè tothom hi digui la seva”, conclouen.