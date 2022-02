L'empresa andorrana que dissenya dispositius com els de James Bond

Andorra la VellaVestit amb el seu esmòquing, el cofundador de l'empresa Freemindtronic, Jacques Gascuel, sembla un agent del servei secret britànic. I pels botons de puny que porta, gairebé ho podria ser, perquè és un dels invents que ha dissenyat per lluitar contra la ciberdelinqüència. L'empresa andorrana Freemindtronic s'ha especialitzat en la seguretat de dades informàtiques i, al llarg dels darrers anys, ha desenvolupat diversos invents que permeten millorar la protecció en l'àmbit digital. Es tracta de botons de puny, bolígrafs o targetes 'contacless' que incorporen un sistema de xifratge que fa impossible accedir als documents que es guarden en un núvol.

Tot plegat, ho han explicat al darrer programa 'A l'Alça'. La cofundadora de Freemindtronic, Christine Bernard, que assegura que "hi ha empreses a Andorra que ofereixen solucions de seguretat, com el disseny d'antivirus, antimalware o són consultories, però cap que jo sàpiga que fabriqui solucions físiques. A Europa hi ha uns quants fabricants, però les nostres tecnologies estan patentades, el que vol dir que durant els pròxims 15 anys som els únics capaços d'implementar aquests sistemes de xifratge 'contactless'". En aquest sentit, Bernard ha detallat alguns dels seus clients, com ESCUT, el futur centre de formació de seguretat personal que obrirà a Auvinyà, "que estarà equipat amb les nostres tecnologies de seguretat, així com una targeta i també els farem una targeta de xifratge de dades dedicada al mercat de la seguretat privada; hem creat un 'cold wallet' personalitzat per a la seguretat de criptomonedes per a Keepser Group d'Andorra, i molt recentment, es va concloure una associació amb Bleu Jour, una empresa de Tolosa, per integrar EviCypher als seus ordinadors i crear una targeta amb la marca Bleu Jour".

El darrer dispositiu que han dissenyat, la targeta 'contacless' EviCypher, ha estat guardonat amb la medalla d'or al saló internacional de les invencions de Ginebra, també ha estat finalista als Innovation Awards d'Anglaterra i en els pròxims dies, l'empresa serà present al '4 Years From Now' del Mobile World Congress.