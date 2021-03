L'executiu tanca l'exercici del 2020 amb un dèficit de 104,6 milions d'euros

Andorra la VellaL'executiu ha tancat els comptes pressupostaris de l'exercici 2020 amb un dèficit de 104,6 milions d'euros. Uns resultats, que segons el ministre portaveu, Eric Jover, eren assumibles per la posició d'endeutament que té el Govern. També era "el resultat que el Govern volia desenvolupar per mostrar el seu suport a la ciutadania i a les activitats econòmiques" del país en la situació de pandèmia, ha manifestat Jover.

Pel que fa als ingressos, respecte a l'any 2019 hi ha hagut una davallada de 43,7 milions d'euros. En aquest apartat, la caiguda més important ha estat la partida d'impostos indirectes per la baixada del consum amb l'arribada de menys turistes amb -68,2 milions d'euros respecte a l'any anterior. La partida d'altres ingressos també s'ha vist disminuïda en 9,8 milions d'euros i els impostos indirectes han tingut una davallada menor amb tan sols 0,37 milions menys. Jover ha comentat que la majoria d'aquests impostos corresponen als resultats del 2019 de les empreses i que l'impacte sobre aquesta tipologia s'espera que sigui important per l'exercici 2021. Per contra, els ingressos patrimonials han augmentat de forma significativa gràcies a la distribució de dividends i reserves d'Andorra Telecom i FEDA per ajudar a afrontar la crisi. Concretament es va decidir una distribució extraordinària de 30 milions d'euros.

Per altra banda, la despesa durant el 2020 ha augmentat en 64,3 milions d'euros i ve molt marcada per la despesa sanitària, la despesa associada als ajuts econòmics dels ERTOs i també als ajuts socials perquè les famílies poguessin mantenir unes condicions de vida dignes, ha informat Jover. A causa d'aquest menyscapte i a l'increment de la despesa, "ens trobem amb un resultat pressupostari pitjor del que havíem esperat inicialment" amb un dèficit de gestió de 91,5 milions d'euros.

Noves ajudes a les empreses de lloguer d'esquí

El govern també ha aprovat un nou programa d'ajudes referent a les quotes hipotecàries i als lloguers dels negocis dedicats a la venda i al lloguer de material d'esquí. Aquesta mesura és retroactiva i serà d'aplicació per aquells negocis que complexin amb els criteris corresponents a partir de l'1 de gener. Aquest ajut pot arribar a correspondre al 75% del lloguer del local on es desenvolupa l'activitat econòmica amb un llindar associat a un màxim de 2.000 euros.