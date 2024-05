Un pare i un fill tanquen a un veí a l'ascensor arran diverses disputes

Andorra la VellaUn pare i un fill que tenien un conflicte amb un veí van trobar una manera peculiar d'amenaçar-lo. Veient que el veí volia sortir de l'ascensor, el van empentar cap a dins i van pitjar tots els botons perquè tardés molt més a poder sortir. Per fer-ho li van donar cops a la mà i el braç. També van intentar agafar-li el mòbil ja que intentava gravar el que li estaven fent. En una segona ocasió van tornar a empentar al veí per impedir-li sortir de l'ascensor. Aquest cop, la situació va ser més violenta. Per no deixar-lo sortir, el pare va donar-li un cop a la cara. Tots dos van ser condemnats a dies d'arrest nocturn. El veí, però també ha estat condemnat perquè havia donat un cop a l'espatlla del pare per una discussió sobre si s'estava bloquejant la sortida de l'aparcament de la urbanització.