L'ocupació hotelera cau fins al 38,8% durant la darrera setmana

Andorra la VellaTal com era previsible després de les vacances de Setmana Santa, en què es va registrar una ocupació hotelera del 80,95%, i donant ja per tancada la temporada d'hivern, els establiments adherits a la Unió Hotelera d'Andorra (UHA) veuen com les xifres d'ocupació han anat a la baixa durant els darrers dies. Tant és així que segons ha comunicat aquest dimarts l'entitat, del 18 al 24 d'abril s'ha registrat una ocupació del 38,8%.

Segons explica el director de l'UHA, Jordi Pujol, des d'aquesta setmana s'enceta un període d'entre un i dos mesos on les dades d'ocupació seran similars a les de la darrera setmana. Pujol assegura que l'arribada de turistes durant aquest temps serà "molt fluixa" o pràcticament nul·la entre setmana, malgrat que pot animar-se la situació de cara als caps de setmana.

Una vegada passat aquest període, l'entitat preveu que el ritme torni a incrementar-se una vegada s'apropi la festivitat de Sant Joan pel 24 de juny i comenci la temporada d'estiu.