La línia regular Andorra – Madrid, supera un nou tràmit i queda pendent del darrer escull

Andorra la VellaEl ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha indicat aquest dilluns en roda de premsa que l'adjudicació dels vols regulars entre Andorra i Madrid a l'aeroport d'Andorra-la Seu a la companyia Air Nostrum, l'única que es va presentar al concurs, van per bon camí i ja han rebut l'informe positiu del departament de Transports i de l'Autoritat Aeronàutica d'Andorra (AAA). "El tenim preparat i tenim ganes de poder-lo passar per consell de ministres, però encara ens manca l'informe d'intervenció", ha dit.

En aquest sentit, el ministre ha manifestat que el volum de feina d'intervenció i el fet que hi hagi hagut algunes baixes a l'equip de treball, "han generat un petit retard en la realització de l'informe". Gallardo ha assenyalat que l'adjudicació encara es troba dintre dels terminis establerts amb la mira posada en la inauguració dels vols regulars amb la capital espanyola el pròxim 17 de desembre. "Si finalment fem l'adjudicació, estem en els terminis perquè es pugui incloure l'oferta al catàleg comercial de la companyia i que la connexió sigui una realitat", ha asseverat.

A més, ha exposat que per part del Govern l'oferta contempla tots els aspectes sol·licitats i "fins i tot alguna cosa més del que s'havia plantejat inicialment", però ha recordat que és necessari obtenir l'informe positiu d'intervenció perquè si no, "la cosa no pot prosperar".