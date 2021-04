Lleuger descens de l'atur el mes de març

Andorra la VellaLa situació pel que fa a la xifra de persones que es troben sense feina "continua sent molt sensible" al mes de març tot i que les dades són lleugerament millors a les que s'havien registrat al mes de febrer. Així ho ha posat en relleu el ministre portaveu, Eric Jover, que ha manifestat que les xifres encara "són preocupants". Així, a finals del mes de març hi havia 1.296 persones a l'atur, 27 menys que al mes de febrer, quan el total es va situar en 1.323.

També hi ha hagut una lleugera millora en els llocs de feina oferts. Així, es passa dels 377 del mes de febrer als 486 del mes de març.

Jover també ha informat que hi ha 265 persones que reben la prestació per desocupació, quan al febrer la xifra era lleugerament superior (288).

El ministre ha fet notar que hi ha una certa estabilització dels indicadors i que a mesura que es vagi recuperant la mobilitat també hi haurà més persones que podran tenir un lloc de feina.