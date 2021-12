El Lycée estalviarà l'emissió d'unes 700 tones de CO2 amb l'adhesió a la xarxa de calor d'Andorra la Vella

Andorra la VellaJa fa unes setmanes que l'edifici del Lycée Comte de Foix s'alimenta de la xarxa de calor que FEDA ha construït a Andorra la Vella, una infraestructura que està complint amb la previsió de donar servei a una trentena d'edificis -equivalent a un miler de llars- abans de finalitzar aquest any. Segons ha explicat aquest dilluns el gerent de FEDA Ecoterm, Jordi Travé, l'escola francesa s'alimenta de la xarxa de calor a través de tres punts, fet que representa que rebi una potència d'uns 1.800 kW aproximadament respecte dels 4.500 kW necessaris fins ara. Això significa que d'ara endavant es pot donar el mateix servei a l'edifici, però només utilitzant el 40% de l'energia que hi havia prèviament instal·lada. L'adhesió a la xarxa de calor, a més, també suposa que el Lycée Comte de Foix deixarà d'emetre entre 600 i 700 tones de CO2 l'any, el que equival a les emissions d'uns 300 vehicles circulant al llarg de dotze mesos.

A banda de l'escola francesa, la xarxa de calor també abasta tots els edificis de Prada Motxilla. Tal com ha indicat Travé, ja fa temps que la iniciativa està tenint una resposta molt positiva entre els clients particulars. "La gent té com a referència la xarxa de calor de Soldeu, que va tenir molt bona acceptació i es va allargar cap a la zona del Tarter", ha assegurat el gerent de FEDA Ecoterm, afegint que a la zona de Prada Motxilla "la major part del client privat també ha optat per l'opció d'embrancar-se a la xarxa de calor". De fet, aquest servei proporciona als clients calefacció integral i una supervisió 24 hores, per la qual cosa "és un servei molt competitiu respecte de qualsevol altre preu o sistema".

De cara a noves actuacions, Travé ha recordat que està previst continuar amb la xarxa de calor des de Prada Motxilla fins al Camí Ral (al final del Lycée), "on tenim molta gent interessada" a formar part del servei. A més, de cara al 2022, "tenim previst fer la major part del carrer Prat de la Creu", concretament des de l'edifici administratiu del Govern i fins abans d'arribar al riu. L'actuació global de FEDA a Andorra la Vella tenia previst abastir una setantena d'edificis, el que és equivalent a unes 2.000 llars, tot i que Travé ha assegurat que "probablement anirem una mica més enllà tenint en compte la bona rebuda per part de la gent". El cost global previst de tota la instal·lació de la xarxa de calor a Andorra la Vella és d'uns 15 milions d'euros.