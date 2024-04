Marsol diu que s'oferirà treball als peruans acomiadats

Andorra la VellaLa constructora que estava al focus mediàtic arran dels abusos laborals patits per treballadors peruans els hauria acomiadat a tots, més d’una vintena, segons recull RTVA. Lorenzo Castillo, president de l’associació ‘Peruanos en Andorra’, atribueix els comiats al fet que hagin exposat públicament les seves condicions. Els treballadors van venir del Perú i, sense treball, es troben sense empara. Castillo titlla la situació d'”abandonament”. El president de l’associació està en contacte amb el raonador del ciutadà, que elabora un dossier per presentar-lo a fiscalia.

Conxita Marsol, ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, assegura que no té constància dels acomiadaments, però sí que algun dels casos d'abús laboral ja ha arribat a la fiscalia. A més, explica que s'han fet i es faran inspeccions d'ofici amb l'objectiu d'erradicar pràctiques d'aquest tipus. Fins i tot, des de Govern es va parlar amb el representant dels residents peruans per dir-li que els que tinguessin els papers en regla portessin tota la documentació i acreditessin l'experiència perquè es tractaria de recol·locar-los en altres treballs com a mínim durant una temporada per buscar-los feina a Andorra. D'aquesta manera, es podrien refer per poder marxar.