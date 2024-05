Aquests són els cognoms més habituals a Andorra

Andorra la VellaGarcía és el cognom que té més persones a Andorra. Supera les dues mil i en els llocs posteriors segueixen altres cognoms, també d'origen castellà, com Rodríguez i Hernández (empatats a 1.376), Martínez amb 1.272 i López amb 1.235. Els vuit primers de la llista són d'origen castellà i ho completen Sánchez, González i Pérez. Tanquen els deu primers dos cognoms d'origen andorrano-català com Torres i Font. El primer cognom portuguès arriba just després. En l'onzè lloc hi ha Da Silva.

El llistat complet és el següent: