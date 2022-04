Mercadona: Quan pagues el mateix per menys producte

Andorra la VellaLa inflació provocada per la sortida de la crisi sanitària del coronavirus i la irrupció de la guerra a Ucraïna arran de la invasió continua marcant i afectant l'economia de la població general a través de l'increment dels preus dels productes i d'altres tècniques, com la reduflació, que permeten als centres comercials incrementar els seus beneficis reduint la quantitat de productes dels envasos mantenint el mateix preu. Aquesta tècnica, legal sempre que s'indiqui la modificació a l'etiqueta, és la que ha començat a utilitzar Mercadona arreu d'Espanya i que, d'una manera o una altra, afecta els ciutadans del país que es desplacen al supermercat situat a la Seu d'Urgell per abaratir l'import de la seva compra.

La situació s'ha donat a conèixer, majoritàriament, a través de les xarxes socials per interaccions de diversos usuaris que denuncien, per exemple, que els envasos de pa Bimbo de la marca blanca del Mercadona, Hacendado, han reduït el nombre de llesques de 28 a 26 i han augmentat relativament el cost d'aquest.