El Moneyval avala les millores en el control de les entitats sense ànim de lucre

Andorra la VellaL'òrgan del Consell d'Europa contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, el Moneyval, avala les accions de millora de la supervisió de les finances i activitats de les entitats sense ànim de lucre del país, tot incrementant l'avaluació d'aquest indicador fins a "bastament acomplert", però alerta de la manca de control en relació amb els proveïdors d'actius digitals, motiu pel qual rebaixa la qualificació a "parcialment acomplert", tot sol·licitant que es creïn criteris de supervisió i revisió d'aquests.

D'aquesta manera, en referència a les millores en la supervisió de les activitats de les associacions sense ànim de lucre, el Moneyval apunta que de les 738 entitats sense ànim de lucre al Principat, 26 han estat identificades com a probables col·laboradores amb el blanqueig de capital i el finançament del terrorisme, ja que operen en zones d'alt risc, amb grans quantitats de diners, fons o actius significatius, i, principalment, per proporcionar activitats de servei.

Davant aquesta realitat, les autoritats andorranes van recopilar informació sobre les associacions, de les quals la majoria són entitats i 32 fundacions esportives, i van proporcionar un qüestionari a totes elles per aprofundir en les seves iniciatives i detectar possibles activitats de risc. És per aquest motiu que l'organisme ha decidit millorar la qualificació.

En referència a la disminució de l'avaluació pel concepte d'actius digitals, exposen que en els darrers anys s'han anat introduint nous requeriments a la recomanació per la proliferació de nous productes i negocis, incloent-hi processos de repartiment. En vista d'aquestes modificacions posen de manifest que Andorra no disposa d'una legislació que reguli aquesta mena d'activitats financeres i asseguren que encara no ha actualitzat la llei 14/2017, relativa a la lluita contra el blanqueig de capital i el finançament del terrorisme. Per aquest motiu, tot i que fins al moment el país tenia aquest criteri plenament acomplert, el Moneyval ha decidit rebaixar-lo a parcialment acomplert.

En conclusió des de l'organisme internacional informen que el Principat acompleix nou de les quaranta recomanacions del Grup d'Acció Financera (GAFI) que constitueixen la norma internacional contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. Tanmateix, asseveren que Andorra encara conserva petites deficiències relatives a l'aplicació de 28 recomanacions, les quals es consideren "a bastament acomplertes". Respecte als punts que el país hauria de tractar, el Moneyval assenyala que els referents a les noves tecnologies, els instruments internacionals i el seu poder per aplicar la llei són els que tenen una pitjor avaluació (parcialment acomplert), per la qual cosa es considera que des del Govern s'haurien d'analitzar. Per cloure, afirmen que no hi ha cap qualificació que el país no compleixi.

Des de l'òrgan del Consell d'Europa exposen que el Principat haurà de comentar els futurs progressos en aquestes qüestions en un any al Moneyval perquè procedeixin a analitzar-ho de nou i actualitzar les avaluacions dictades.