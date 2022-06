Morabanc alerta d'un nou intent de 'phising' a través del correu electrònic

ALERTA PHISHING

Hem detectat un nou intent de phishing.

Conté un enllaç que pot suplantar el vostre accés a banca online. No hi entreu.

@MoraBanc no us demanarà mai dades confidencials a través de l’email. Davant de comunicacions dubtose consulteu al gestor o Telebanc 884 884. pic.twitter.com/jxvELof8Gl