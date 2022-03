MoraBanc i BSA inicien el procés de fusió amb la previsió que es culmini el darrer trimestre del 2022

Andorra la VellaEls consells d’administració de MoraBanci de BSA Banc han subscrit, aquest dilluns, el projecte de fusió de les dues entitats per sotmetre’l a aprovació a les juntes d’accionistes respectives, una operació que queda subjecta a l’aprovació de l’AFA. Amb aquest tràmit s’inicia oficialment la integració de les dues entitats sota la marca MoraBanc, un procés que es preveu que culmini el darrer trimestre del 2022. Fins llavors els dos bancs mantenen la seva activitat ordinària amb les seves marques respectives.

MoraBanc va comprar el 50,97% de les accions de Banc Sabadell d’Andorra (actual BSABanc) a Banco de Sabadell el passat mes d’octubre. La fusió projectada s’instrumentarà mitjançant l’absorció de BSA Banc SA per Mora Banc Grup SA. Aquesta operació presenta un encaix estratègic molt rellevant tenint en compte la notorietat de totes dues entitats, la posició de liquiditat molt confortable i un molt alt nivell de solvència.

El resultat de la fusió donarà lloc a l’entitat referent del mercat andorrà per volum d’actius, crèdits i dipòsits, que gaudirà d’una posició reforçada en relació amb els productes d’estalvi a llarg termini, i en el finançament de l’economia i de les famílies. Això permetrà a MoraBanc donar resposta als reptes de futur de la plaça andorrana.

Bescanvi d’accions

Els accionistes que han decidit mantenir les seves accions de BSABanc passaran a ser accionistes de MoraBanc un cop completada la fusió. Per fer la conversió d’accions s’ha definit un tipus de bescanvi a partir dels valors dels patrimonis socials respectius. Aquest càlcul, que està sent verificat per un expert independent, ha establert que el bescanvi serà de 0,357052 accions de MoraBanc, de 60,10 euros de valor nominal, cada una per cada acció de BSA, de 60,10 euros de valor nominal. El bescanvi es durà a terme quan es formalitzi la fusió de les dues entitats.

Els accionistes que no vulguin bescanviar totes o part de les seves accions, les podran vendre a MoraBanc al mateix preu que es va oferir a la primera finestra, de 266,70€ per acció de BSA. Els accionistes tindran temps fins al 29 d’abril per informar de la seva voluntat de vendre. Passat aquest termini, es farà automàticament el bescanvi al moment de la fusió.