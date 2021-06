Nou portal web per tramitar els impostos de societats i de la renda dels no residents fiscals

Andorra la VellaEl ministre portaveu i de Finances, Eric Jover, ha explicat que el Govern ha aprovat les modificacions del reglament sobre l’impost sobre societats i el que regula l’impost sobre la renda dels no residents fiscals. Es tracta de canvis que han de servir per incloure els nous formularis que s’han habilitat per poder dur a terme el tràmit en línia, un fet obligatori des de l’exercici anterior. Així, el ministre de Finances i portaveu ha destacat que “per tal de facilitar als usuaris la presentació de les declaracions, s’ha creat un nou programa informàtic més intuïtiu”. D’aquesta manera, ha prosseguit, “s’ha agafat l’exemple del nou portal d’IRPF que ja va entrar en vigor l’any passat i que va guanyar un guardó internacional que en premiava la seva usabilitat –el 90% dels usuaris la van valorar positivament–.

Aquest nou espai serà accessible a partir del dia 1 de juliol a www.impostos.ad i serà l’única manera de presentar aquestes declaracions, tot i que si hi ha dubtes es podran continuar resolent a l’oficina de Tributs i Fronteres. Jover ha recordat que només amb l'impost de societats hi ha 7.000 obligats tributaris que han de fer els tràmits.

El titular de Finances també ha exposat que, a més, s’ha aprovat un allargament excepcional del termini per presentar les declaracions dels dos impostos, donat el nou programa, fins el 31 d’agost.