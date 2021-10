Ocupació hotelera del 60%, en espera de l’Andorra Shopping Festival

Andorra la VellaLa setmana passada, del 13 al 17 d'octubre, es van tancar, segons dades difoses aquest dimarts per la Unió Hotelera (UHA), amb un 48% d'ocupació mitjana entre setmana i un 68% el cap de setmana. Així, els 54 establiments oberts que estan associats a l'entitat han tingut les reserves que són “normals” per a l'època de l'any que vivim. De fet, hi ha dos establiments menys que han obert durant aquesta darrera setmana, que després de les ocupacions superiors al 80% del passat pont del Pilar tanquen per preparar la temporada d'hivern.

Si s'exceptuen les nits del cap de setmana i pont del Pilar, els percentatges d'ocupació, tant entre setmana com del cap de setmana, són similars durant el darrer mes, des del 13 de setembre: entre el 40 i el 45% de dilluns a divendres i entre el 65 i el 75% dissabtes i diumenges. Uns percentatges que podrien augmentar, concretament, entre la darrera setmana d'octubre i la primera quinzena de novembre, coincidint amb la vuitena edició de l'Andorra Shopping Festival. Andorra Turisme vol aprofitar l'esdeveniment com a reclam turístic prenadalenc en una època, la tardor, que no sol ser massa concorreguda al Principat. Per aquest motiu ha invertit centenars de milers d'euros en una campanya comercial als principals mitjans de comunicació dels països veïns, amb l'objectiu visites al país, principalment durant el novembre.