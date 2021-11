Ordino ajorna l’aprovació del pressupost a l’espera de l’informe del Tribunal de Comptes

OrdinoOrdino ha decidit ajornar l'aprovació del pressupost pel 2022 a l'espera de tenir el retorn de l'informe del Tribunal de Comptes. Així ho ha expressat el cònsol major de la parròquia, Josep Àngel Mortés, a l'inici de la sessió de consell de comú, quan ha tret de l'ordre del dia els tres punts referents al pressupost del 2022. Concretament, eren la revisió del marc pressupostari pel mandat 2020-2023, l'ordinació pressupostària per a l'exercici 2022 amb la memòria descriptiva del pressupost i la memòria d'ingressos pel proper any. "Pel que fa al marc pressupostari, s'ha de comptar amb un informe del Tribunal de Comptes", ha indicat, remarcant que esperaven que es fes públic aquest dimecres i finalment no ha estat així. Encara que no sigui un vinculant, "hem decidit retirar els punts i presentar-ho a la propera sessió de consell quan tinguem l'informe", ha reiterat.

En la sessió de consell, també s'ha aprovat un crèdit extraordinari de 10.000 euros al gabinet de cònsols, que correspon als diners restants del pressupost participatiu. Aquests diners es destinaran a fer el projecte del reciclatge invers que va quedar en segona posició. La cònsol menor, Eva Choy, ha recordat que en tot moment van dir que si restaven diners, estudiarien poder fer el segon projecte, el qual "tracta de posar els envasos de plàstic dins d'una màquina i a canvi els ciutadans rebran uns vals de descompte per als comerços de la parròquia". De moment, encara s'està treballant el projecte, però el comú ja ha contactat amb una empresa que cedirà dues d'aquestes màquines de forma gratuïta. Per tant, en principi, quan s'acabin els 10.000 euros, s'acabaria el projecte, ha comentat, indicant en finalitzar, faran una valoració i "estudiarem a veure com ha anat".

Sobre aquest apartat, la consellera de l'oposició, Sandra Tudó, s'ha mostrat crítica amb què es faci el segon projecte del pressupost participatiu. "Si no es gasten tots els diners amb el primer pressupost, s'hauria d'haver treballat amb les comissions per destinar-los a projectes més necessaris per a la parròquia", ha declarat. De fet, ha insistit en el fet que no es mostra contrària al projecte, el qual considera que serà beneficiós pels comerciants de la parròquia, sinó amb les formes. "Això no és un pressupost participatiu, potser volien fer una pluja d'idees", ja que el segon projecte no ha guanyat, ha reiterat, remarcant que no hi va haver molta participació en aquesta primera edició del pressupost.

D'altra banda, s'ha aprovat l'ordinació de preus públics per a l'exercici 2022. Principalment, s'han actualitzat els preus amb la pujada prevista de l'IPC amb un 2% i s'ha introduït un nou abonament d'aparcament tant de zones blaves com d'aparcaments amb barrera. Tindrà un preu de 150 euros anuals i de 47 trimestrals.

Pel que fa a l'hotel Casamanya, Mortés ha indicat que de moment no hi ha cap novetat, tot i que ha tornat a informar que hi ha demandes d'inversors privats i hi ha gent interessada. De fet, es posen el final del mandat com a termini per tenir el projecte definit, però esperen que de cara l'any vinent ja "hi hagi quelcom més sòlid". En aquest sentit, el cònsol ha recordat que qui té l'última paraula sobre l'hotel és el quart d'Ordino, però ha confirmat que hi ha opcions de venda com de concessió. "És viable canviar la reglamentació per la venda", ha expressat, tot i que ha incidit en què una concessió que aporti valor a la parròquia seria la millor opció per continuar essent un edifici públic.

Respecte a la temporada d'hivern i després que aquest dimecres des d'Ordino Arcalís s'ajornés l'inici d'obertura de pistes per falta de neu, des del comú es mostren esperançats i l'encaren de forma optimista i positiva. "Esperem que puguem tenir un hivern normal" dins de la situació actual, ha exposat el cònsol.