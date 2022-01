Qui paga les estades, per quarantena, dels turistes als hotels?

Andorra la VellaEl president de la Unió Hotelera, Jordi París, explicava la setmana passada que els hotels afiliats a l'entitat han aïllat més d'un centenar de clients, que han donat positiu per covid durant els darrers dies de l'any. I és que l'hoteleria no s'escapa dels efectes d'aquesta sisena onada, que la variant òmicron ha impulsat amb índex de contagis mai vistos durant la pandèmia. De fet, durant aquests darrers dies, la mitjana de casos positius registrats al país és de mig miler de persones per dia. Andorra té actualment més de 5.000 casos actius. En un país que viu majoritàriament del turisme, i en plena temporada d'hivern, és clar, no només s'infecten els residents.

Què fan els turistes que donen positiu per covid mentre dura la seva estada al país? Tornen en el seu vehicle cap al seu domicili o passen la quarantena a l'hotel on estan allotjats? Qui paga aquesta estada extra? Tot i el recent aterratge de l'òmicron al país, ja s'ha pogut comprovar que, tot i la seva capacitat infectiva, presenta una càrrega viral més lleu que les seves antecessores i, en la majoria de casos, no requereix d'hospitalització. Per tant, aquests dies hi ha milers de persones al país que passen la malaltia aïllats, ja sigui a casa seva o a l'hotel.

Responent a la pregunta del titular d'aquest article, l'estada a l'hotel de la persona contagiada la paga, en la majoria de casos l'assegurança que té contractada. Segons explica el director de l'UHA, Jordi Pujol: “Si el client dona positiu, posem per cas un dissabte, i s'ha de confinar sis dies més s'ho paga ell. Però la majoria de turistes venen amb assegurances que ja els cobreixen les despeses tant de l'estada com de la tornada al seu país”.

Els turistes que venen per mitjà d'una agència de viatges ja tenen directament contractada l'assegurança per covid. Els que ho fan sense agència, en canvi, l'han de contractar a part. De tota manera, tant els hotels com les estacions d'esquí els faciliten, a l'hora de fer la reserva o de comprar els forfets, la possibilitat d'adquirir-ne una. Així, la majoria de visitants d'Andorra venen amb les espatlles cobertes, en cas d'haver-se de quedar una setmana més del que tenien previst, aïllats al país. Malgrat tot, hi ha turistes sense assegurança que, en cas de donar positiu i haver-se d'aïllar, s'han de pagar ells l'estada.

“Hi ha casos de famílies que tenen un membre que agafa la malaltia. Normalment, els que estan sans acaben tornant al seu país i l'infectat es queda i passa la quarantena aïllat a l'habitació de l'hotel”, explica Pujol. En aquests casos, la majoria d'assegurances cobreixen tant l'estada com el taxi de tornada als seus domicilis. Finalment, si la persona contagiada hagués de ser hospitalitzada al país, l'assegurança també es faria càrrec de les despeses derivades de l'ingrés.

Des de l'Administració es recorda als turistes que, si noten símptomes associats a la covid, no es desplacin ni a l'hospital ni als centres d'atenció primària, sinó que s'aïllin a l'hotel o establiment on estiguin allotjats i truquin al 116 perquè els donin les indicacions pertinents.