Patricia Conde i Nandu Jubany amenitzen la presentació d'IQOS ILUMA

Andorra la VellaLa nova generació d'escalfament de tabac IQOS ILUMA arriba a Andorra amb la promesa de fer un salt a un altre nivell, reinventant les regles i elevant les expectatives. Després de l'èxit que ha tingut al Japó i Suïssa, aquest dimecres s'ha fet la primera presentació a Andorra la Vella on una desena d'usuaris han viscut una experiència immersiva on innovació, disseny, art i gastronomia es donen de la mà. L'objectiu d'aquests actes de presentació és recrear un viatge de descobriment mitjançant experiències úniques en una singular posada en escena. L'acte ha estat conduït per l'actiu i presentadora Patricia Conde. També ha comptat amb la participació del xef Nandu Jubany, que s'ha ocupat de la part gastronòmica amb un menú incombustible per l'ocasió; Aitor Estela, el reconegut 'bartender' d'Andorra que ha creat diversos còctels; i les actuacions del DJ John Holt i Saxattack.

El director de màrqueting d'IQOS, Eric Larsson ha destacat que "amb aquests esdeveniments de presentació hem volgut endinsar-nos en allò que són les veritables senyes d'identitat que fan de la nova generació IQOS ILUMA una cosa única per crear un espai singular on es fusionin la innovació i les experiències portades a un nivell molt més enllà".

Amb aquest llançament, IQOS fa un pas decidit en la seva aposta per oferir millors alternatives lliures de fum als fumadors adults. La nova generació IQOS ILUMA incorpora l'avançada tecnologia 'Smartcore Induction System', que escalfa el tabac a través d'un sistema d'inducció i que no requereix làmina d'escalfament ni neteja, sent el salt tecnològic més gran d'IQOS des del seu llançament el 2014.

Aquest nou avenç tecnològic ofereix a l'usuari una manera més neta d'escalfar el tabac, amb menys olor i proporcionant una experiència més consistent, sense residus de tabac i sense necessitat de netejar el dispositiu. Addicionalment, la nova gamma IQOS ILUMA s'adapta a les necessitats dels usuaris amb un format més intuïtiu que compta amb noves funcions intel·ligents com l'inici automàtic, i ofereix una àmplia possibilitat de personalització gràcies a la seva gamma de cèrcols, cobertes, carcasses intercanviables i colors.

La nova generació IQOS disposa d'una gamma de tres dispositius que comparteixen la nova tecnologia d'escalfament per inducció i que ofereixen diferents dissenys que s'adapten a les preferències de cada consumidor: IQOS ILUMA PRIME, que compta amb un elegant recobriment d'alumini anoditzat i una funda texturitzada, i que és personalitzable fins i tot en els petits detalls; IQOS ILUMA, el disseny més icònic amb una experiència millorada; i per últim, IQOS ILUMA ONE, per als que busquen una experiència més senzilla amb un disseny tot en un i amb 20 usos consecutius sense necessitat de recàrrega. Tota la informació sobre els productes es pot trobar a IQOS.com .