El personal de l'administració general augmenta un 1,8%

Andorra la VellaA finals del 2020, l'administració general tenia 2.726 treballadors, el que suposa un increment de l'1,8% respecte a l'any anterior. Segons publica el departament d'Estadística aquest dilluns, la distribució per sexe és d'un 59% de dones i un 41% d'homes, amb 1.603 i 1.123 treballadors respectivament. Aquests, però, es troben distribuïts de forma desigual entre els diferents cossos que integren l'administració general.

Pel que fa a les edats, el 81% del personal té entre 25 i 54 anys (2.205), mentre que el tram entre 55 i 64 anys, que representa el 16% del total amb 448 treballadors, ha augmentat un 8,7% respecte a l'any anterior. També destaca l'augment del personal entre 15 i 24 anys, que ha passat de 34 persones el 2019 a 53 el 2020. Quant a la nacionalitat, el 85%, és a dir, 2.329 treballadors tenen la nacionalitat andorrana, un 11% són espanyols, un 1,1% francesos, un 0,6% portuguesos i finalment, 39 treballadors tenen altres nacionalitats.

Per tipus de relació laboral, els funcionaris són la majoria amb un 60% dels treballadors (1.643), tot i que han disminuït un 1,7% respecte a l'any anterior. Per contra, els treballadors públics de caràcter indefinit han augmentat un 5% i representen el 17% del total amb 458 treballadors. A més, el personal interí també ha tornat a augmentar, concretament un 10,4%. Finalment, pel que fa a la massa salarial corresponent al personal vinculat a l'administració general, l'any 2020 va pujar a 90,8 milions d'euros, el que suposa un increment del 0,4% respecte al 2019, mentre que la massa salarial per personal ha disminuït un 1,4%.