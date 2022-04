Posar benzina ja surt més a compte a les estacions 'low cost' d'Espanya

Andorra la VellaMalgrat que el preu econòmic dels hidrocarburs al país no ha acabat d'esdevenir mai un gran punt d'atracció turística, la situació que es viu actualment, amb un increment exponencial del cost per omplir el dipòsit arreu d'Europa ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de gran part de la població d'abastir-se de carburants al preu més econòmic possible. Davant d'aquesta realitat, des de l'ARA Andorra hem qüestionat a diversos turistes i visitants si continua essent més barat posar benzina a Andorra o si els descomptes de 20 cèntims per litre que aplica Espanya fins al juny estan posant en joc el diferencial econòmic.

"Cada cop resulta menys atractiu", afirma rotundament el Ramon, pare d'una família de Balaguer que han vingut al Principat per gaudir dels últims dies de temporada abans de l'arribada de "turistes en massa" per Setmana Santa. L'home explica, mentre acaba d'omplir el dipòsit del vehicle, que "si bé és cert que, depenent l'estació de servei on posis benzina" Andorra encara mantè un marge d'aproximadament set cèntims pel litre, l'aposta d'Espanya per rebaixar en vint cèntims el cost per litre dels hidrocarburs està "fent créixer la clientela de les àrees 'low cost'" com per exemple Bon Area o Esclat Bon Preu, on "per menys, tens més".

En aquest sentit assenyala que si no fos perquè "necessitàvem repostar, segurament hauria esperat a arribar a Ponts i hauria parat a la Bon Area", a la qual manifesta que "realment el preu per litre et surt bastant més a compte que aquí". "Mentre baixàvem de Grandvalira hem vist diverses benzineres i considero que els preus estan pels núvols", ha dit. Tanmateix, ha exposat que, encara que la gasolina sigui més cara, "la nostra família continuarem venint a Andorra", ja que al cap i a la fi "aquest serà una situació excepcional que durarà uns mesos" i el país "sempre ens ha tractat molt bé".

Un altra ciutadana enquestada ha estat l'Olga, provinent d'un poble al centre de Catalunya, qui acabava d'arribar al Principat amb la seva parella per passar les vacances de Pasqua a la muntanya i que, tot i ser previsora i haver omplert el dipòsit abans de marxar de casa, "he vist el preu del gasoil i he decidit emplenar el que havíem consumit fins arribar a Andorra". "Hi ha diferents tipologies de carburants i creiem que les 'low cost' són les pitjors i es consumeixen més ràpidament", ha asseverat, i ha apuntat que és per aquest motiu que "en aquest país encara ens surt a compte, ens estalviem aproximadament uns 4 euros cada cop que omplim el dipòsit" si es compara el preu d'una gran petroliera, com podria ser Repsol, amb els del Principat.

De la mateixa manera que el Ramon, l'Olga ha exposat que espera que la situació torni a la normalitat i s'acabi "aquest augment de preus a l'engròs" i ha considerat que la rebaixa de vint cèntims el litre a Espanya "no és suficient", sobretot, "tenint en compte el nivell de vida del país i la realitat que vivim avui dia". L'Àlex i la Núria, dos joves de Deltebre, han explicat que, tot i que el marge de benefici econòmic no sigui molt elevat, aprofitant que es trobaven al país de cap setmana, "hem fet ple de gasolina per arribar sense problemes a casa", fins on gairebé tenen quatre hores de viatge i prop de 300 quilòmetres. "Venim sovint a Andorra perquè ens agrada esquiar i la muntanya, però és cert que darrerament és menys atractiu el país, cada cop hi ha menys motivació per venir", han comentat.