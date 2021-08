Premien internacionalment la ratassia de la Pobla de Segur

Andorra la VellaLa ratassia de la Pobla de Segur -o ratafia, com l'anomenen els catalans- porta reben premis gastronòmics des del 2011. Aquest licor tan arrelat als Pirineus i el Principat d'Andorra es fa amb anís, herbes aromàtiques i nous tendres, i és molt apreciat pels jurats internacionals. En aquesta localitat del Pallars Jussà es produeixen les Perles de Ratafia dels Raiers, que han estat guardonades amb el premi 'Best Tasting', en el segon 'European Food Gift Challenge', celebrat a Coimbra, Portugal, en el marc de les Regions Europees de la Gastronomia. El guardó, que es va entregar el passat 30 de juliol, reconeix l'artesania relacionada amb l'alimentació i el seu objectiu és donar suport i visibilitat internacional als productors agroalimentaris locals que fabriquen articles únics relacionats amb les tradicions culinàries de les regions europees.

Al Principat d'Andorra només hi ha una empresa que produeixi ratassia: la de l'Eva Gómez amb la seva La Ratassia de la Carmeta (la seva àvia, creadora de la recepta secreta que guarda la inconfusible essència de les Valls).

La ratassia, el licor dels Pirineus

La ratafia catalana compta amb el certificat Indicació Geogràfica Protegida (IGP), que li dona reconeixement internacional i facilita la seva exportació. "Sempre he volgut exportar, tot i que és bastant complicat per ser un producte alimentari, perquè no només són problemes de duana a escala logística sinó que hi ha l'importador al país on vens... però puc tenir suport institucional perquè crec que els interessa que un producte així surti d'Andorra; és la meva gran ambició", deia Gómez recentment en el programa 'A l'Alça'. Amb el seu negoci, ha ajudat a consolidar els productes artesans del país, que donen vida als mercats tradicionals i ajuden el comerç de proximitat i ha recordat que "hem de mirar més sovint el que tenim al voltant, que no li hem donat importància, i al cap i a la fi, és la nostra identitat".