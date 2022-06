La previsió del dèficit per enguany puja fins als 30 milions d'euros

Andorra la VellaEl Govern ha fet una revisió del pressupost per enguany, el qual, finalment, es preveu un dèficit superior als 30 milions d'euros, un augment moderat de prop de 4 milions d'euros en comparació amb els 25,6 milions d'euros de dèficit que marcava el pressupost vigent, si bé es manté dins del límit previst en la llei de les finances públiques.

Així, el ministre portaveu, Eric Jover, ha informat que la previsió d'endeutament és estar per sobre del 40% del PIB, recordant que la norma ja es va saltar el 2020, i que concretament, a finals del 2022 es preveu que estigui a un 42,4%, amb uns 1.200 milions de deute. De cara el 2024, les previsions ja situarien l'endeutament per sota d'aquesta barrera del 40%. A més, Jover ha volgut refermar la voluntat de mantenir la inversió pública, i de cara el 2023 ja esperen estar per sobre dels 43 milions que es van destinar el 2019.

Quant a la previsió d'ingressos corrents, el capítol d'impostos directes augmenta gràcies a la recuperació de l'activitat econòmica, passant d'uns 465 milions d'euros en el pressupost aprovat pel 2022 a uns 483 milions d'euros en el pressupost extraordinari del 2022. Així, creixen els ingressos totals previstos uns 19 milions d'euros.

Finalment, el Govern es basa en aquest primer trimestre per tenir bones expectatives del futur. De fet, aquest primer trimestre el PIB ha augmentat un 17,3%, molt superior al 6% que ha experimentat Espanya o al 0% que ha tingut França. "Hem tingut un creixement molt significatiu de l'economia andorrana amb una temporada d'hivern que ha anat molt bé", ha dit.