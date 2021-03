El Principat, lloc idoni per establir una empresa 100% digital

Andorra la Vella'Emprenedors andorrans a l'era digital' és el títol del webinar celebrat aquest divendres al matí per l'Empresa Familiar Andorra (EFA) destinat principalment a la secció de joves de l'associació. En la xerrada han pres part tres ciutadans andorrans que han transformat el que fa uns anys eren idees de negoci en models empresarials digitals consolidats. Durant el webinar s'ha destacat que Andorra és un gran lloc on arrencar i establir un negoci 100% digital, però que hi ha barreres que fan que l'obertura o establiment de negocis al Principat sigui inviable, especialment per als negocis on el producte comercialitzat és material.

Així, la primera a fer la presentació ha estat la cofundadora i CEO de Manzaning, Eva Tomàs, seguida de la fundadora de Dietox, Virginie Rogé i finalment del cofundador de P de Paola, Humbert Sasplugas, els quals han parlat de les seves motivacions i experiències per aconseguir posicionar-se en un mercat tan competitiu. Tots tres han coincidit en el fet que la cultura emprenedora no està gaire arrelada a la societat andorrana i europea i que no s'ha de tenir por al fracàs, ja que els projectes empresarials que fracassen són una gran eina d'aprenentatge. En paraules de Sasplugas, el seu "fracàs" va ser la millor escola de negocis.

Els ponents també han estat d'acord que és essencial trobar un equip de persones que creguin en la idea perquè és vital per a l'èxit i creixement dels projectes. De fet, han comentat que idees i projectes brillants han fracassat per discrepàncies entre socis. Finalment, sobre la dificultat d'establir negocis a Andorra, han indicat que les despeses duaneres es mengen els marges de comercialització dels productes, tant per importar com per exportar i troben a faltar un organisme que doni suport i consell jurídic, econòmic i fiscal.