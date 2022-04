El programa Scale Lab de Crèdit Andorrà inverteix en quatre noves start-ups

Andorra la VellaEl programa d’hiperacceleració empresarial de Crèdit Andorrà, Scale Lab Andorra, ha invertit en quatre noves start-ups. Des de la posada en marxa del projecte, Scale Lab Andorra ha invertit en dinou empreses i n’ha avaluat més de 1.000. Scale Lab Andorra s’adreça a empreses innovadores (start-ups) o de base tecnològica, en sectors estratègics per al país, com ara salut i benestar, sostenibilitat, mobilitat, serveis financers o oci i esports, entre d’altres, amb un model de negoci validat i escalable. Les noves empreses seleccionades són Miss Tipsi, BeJao, ELEM i Box2box.

Miss Tipsi és una empresa tecnològica que ofereix un complet software de gestió integral per a restaurants, bars i cafeteries. Aquesta solució s’encarrega de digitalitzar processos i eliminar possibles errors humans. Més de 1.500 hostalers ja han confiat en aquesta solució que permet agilitzar la feina de sala i cuina, facilita l’accés als informes que es poden necessitar, així com al control del local en temps real. Miss Tipsi va ser guanyadora del premi Horeca Challenge l’any 2021 dins de la categoria de ‘Projectes d’optimització de la rendibilitat’.

BeJao és una start-up catalana que ajuda als seus usuaris a entrenar de manera estructurada, tant a casa com al gimnàs, seguint plans d’entrenament des d’una aplicació mòbil. També ajuda als creadors de contingut de fitness perquè puguin monetitzar els seus entrenaments. L’empresa, que ja té una forta implantació a Espanya en els primers 15 mesos d’operacions, té projectat obrir a França, Itàlia, Regne Unit i als Estats Units.

ELEM és una empresa que compta amb una tecnologia de modelització de la fisiologia humana i de les malalties, desenvolupada conjuntament als superordinadors del Barcelona Supercomputing Center (BSC). Desplegada al núvol, la plataforma V.Heart (TM) de ELEM permet a les empreses biomèdiques calcular milers de casos amb un alt rendiment, utilitzant models humans per a predir la seguretat i l’eficàcia de productes terapèutics per al cor i accelerar el desenvolupament de nous tractaments.

Box2box és una start-up que ofereix un servei de lloguer de trasters 100% online i permet als usuaris emmagatzemar les seves pertinences de manera fàcil i sense esforç. Aquesta solució ofereix una gestió digital que permet que l’empresa les reculli i les emmagatzemi, alhora que genera un inventari online dels objectes per entregar-los quan el client ho necessiti. D’aquesta manera l’usuari pot triar del seu inventari les pertinences que vol recuperar i Box2box les lliura al lloc indicat.

Scale Lab Andorra ofereix invertir amb imports que van des dels 100.000 euros per projecte amb l’opció de participar en rondes de finançament posteriors fins a una inversió màxima de 500.000 euros per companyia. També simplifica la possible arribada de les empreses a Andorra a través de suport professional i de serveis personals perquè aprofitin els avantatges diferencials que té el país.

En el marc d’aquest programa de suport al creixement empresarial, Crèdit Andorrà ofereix als seus clients la possibilitat d’invertir en les companyies seleccionades, empreses innovadores qualificades i amb un elevat potencial de creixement, a través d’aquest producte financer, el compartiment SIO Strategic Investment Opportunities Sicav - Scale Lab.

Les start-ups interessades a participar en el programa Scale Lab Andorra poden fer la sol·licitud a través de la web del projecte: https://scalelabandorra.com/ .