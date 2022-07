Els propietaris veuen "molt greu" que es redueixi l'edificabilitat a Ordino

Andorra la VellaEls propietaris de béns immobles (APBI) es mostren totalment en contra de la modificació del pla d'urbanisme d'Ordino, la qual marcarà una reducció del volum edificabilitat que acabarà repercutint al preu de venda i lloguer dels nous immobles que es construeixin a la parròquia. Ho afirma el president de l'entitat que els aglutina, Artur Homs, qui manifesta que aquesta mena de polítiques van en contra dels objectius marcats pel Govern per solucionar la problemàtica i considera que, "potser", hi ha una dificultat per trobar habitatge perquè "a Andorra hi ha massa gent".

En aquest sentit, recorda que des de l'associació han reclamat en més d'una ocasió a l'executiu la creació d'una comissió que treballi per definir què és un habitatge a preu assequible i quines són les regles del joc, amb la qual "els propietaris que es vulguin sumar a la iniciativa "siguin conscients amb quines condicions ho faran". Així, comenta que els comuns no haurien de tenir tant poder de decisió en l'àmbit de la construcció, tot apuntant que "s'hauria de gestionar tot a través de l'administració central" per obtenir una visió global de la situació al país.

Finalment, assevera que des de l'APBI acceptarien que es dugués a terme una moratòria, però reitera que la reducció del volum de construcció de pisos "afecta directament al mercat i al preu de sortida".