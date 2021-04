El PS reitera que el projecte d'aeroport a Grau Roig no és viable

EncampEl Partit Socialdemòcrata (PS) reitera que el projecte de l’aeroport previst al bosc de Moretó, a Grau Roig, no és viable ni tècnicament, ni mediambientalment ni econòmicament pel país. El president del grup parlamentari Pere López, el conseller general Roger Padreny i el conseller al comú d’Encamp David Ríos han recordat aquest dilluns des de la zona on es vol construir la infraestructura que el PS sempre donarà suport a les millores per al país, sobretot pel que fa a les connexions internacionals, però que aquest projecte de grans dimensions genera massa dubtes i incerteses i no compta amb el suport de diversos informes especialitzats.

El PS ha recordat que l'Autoritat Aeronàutica Andorrana va analitzar, el 10 de setembre del 2020, els dos estudis entregats per la Cambra de Comerç al Govern i fets per les NAVBLUE (Feasibility study for the creation of a new airport in Andorra) i CGX (Aéroport International d'Andorre, Etude de Faisabilité Technique et Aéronautique). En l'avaluació d'aquests estudis, l'Autoritat Aeronàutica Andorrana va establir que la infraestructura no tenia viabilitat tècnica, detallant que "limitacions tècniques i afectacions a la seguretat són suficientment importants com per no continuar amb el projecte". Així mateix, es destaca una altra avaluació feta el 2007 per l'OACI sobre la viabilitat del Bosc de Moretó. “No entenem perquè el Govern ja no ha descartat aquest projecte, que és inviable i perquè no ha fet pública aquesta informació”, ha detallat Padreny.

El conseller encampadà David Ríos també ha subratllat l’impacte que provocaria construir l’aeroport, i ha explicat que a nivell mediambiental es perdria la gran biodiversitat de molleres que hi ha a la zona, la qual està classificada com a tal pel propi Govern. Així mateix, l’aeroport està projectat a prop de les pistes d’esquí, un fet que preocupa molt als socialdemòcrates perquè podria tenir conseqüències negatives pel que fa a les concessions, que són el motor de l’economia de la parròquia i del país.

Per aquests motius, el PS no dona suport al projecte de l’aeroport al bosc del Moretó, segons afirma en un comunicat fet públic aquest dilluns, i vol fer palès que seguirà treballant per rebre tota la informació demanant al Govern que faci la pública i que realitzi una consulta ciutadana abans de seguir endavant amb el projecte.