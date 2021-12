Pyrénées Andorra impulsa la tercera edició d’Art Cru Andorra

Andorra la VellaEls magatzems Pyrénées Andorra impulsen la tercera edició, conjuntament amb el Museu Thyssen Andorra, la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) i l'empresa catalana Torrons i Mel Alemany, la col·lecció 'Art Cru Andorra'. Es tracta d'unes caixes de regal amb valor social, d'edició limitada, que contenen una selecció de productes gurmet de la marca, premiats als "Great Taste Awards", considerats els Òscars de l'alimentació, i que estan il·lustrades amb dibuixos d'Albert Canut i Sergi Pérez, dos usuaris de la FPNSM. Les seves il·lustracions han estat seleccionades en el concurs de dibuix 'Art Cru Andorra', en el qual participen les persones ateses de diferents serveis de l’entitat, a través d'un jurat format per un representant de Torrons i Mel Alemany, un de Pyrénées Andorra, un del Museu Carmen Thyssen, un d'AUFARE (Associació d'usuaris, familiars i representants legals de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell) i un de la FPNSM. Nadal i el 50è Aniversari de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell han estat la font d'inspiració de les il·lustracions d'enguany.

Les capses il·lustrades es posen a la venda coincidint amb el Dia internacional de les persones amb discapacitat, que se celebra el 3 de desembre, i estaran disponibles al supermercat de Pyrénées Andorra i al Museu Carmen Thyssen, a un preu 25 euros, cinc dels quals es destinarà a les persones ateses de la Fundació. A causa de la crisi sanitària provocada per la Covid-19 l'acte d'entrega de premis i la presentació de les capses dolces no s'ha pogut celebrar aquest dijous a Pyrénées Andorra, com és habitual. 'Art Cru Andorra' és un projecte solidari que té vocació de proposar productes gurmet d'alt nivell sense processar i en què l'important és l'expressió i l'autenticitat més enllà de la formalitat. L'objectiu és donar visibilitat a totes les persones i a la diversitat contribuint a fer canviar les coses i arribar a una societat més inclusiva.

Anna Jimenez, responsable dels serveis diürns de la FPNSM, ha explicat que "enguany hem aconseguit una participació de 57 il·lustracions molt originals i creatives" i ha afegit que, "és una iniciativa que els ajuda a expressar-se i a fomentar la seva creativitat". Per la seva banda, el gerent de Torrons i Mel Alemany, Ferran Alemany, ha volgut felicitar els premiats i ha agraït a la Fundació, a Pyrénées Andorra i al Museu Carmen Thyssen, la seva col·laboració en el projecte. Albert Sabí, representant dels magatzems Pyrénées Andorra, s'ha sumat a les felicitacions dels premiats, fent-ho extensiu a tots els participants de la Fundació i els col·laboradors del projecte, destacant que, en aquesta edició, hi ha hagut "més nivell" en les il·lustracions, un fet que ha dificultat l'elecció dels premiats. Tanmateix, ha assegurat que "és tot un orgull col·laborar amb projectes a Andorra que donen visibilitat a col·lectius amb altres capacitats, que fomenten el canvi per fer una societat més inclusiva".