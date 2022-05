Quota especial de 700 autoritzacions de treball temporal per l'estiu

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat una quota especial de 700 autoritzacions de treball per a la campanya d'estiu 2022. El ministre portaveu, Eric Jover, ha recordat que es va haver de construir una nova estructura legal per fer aquesta nova quota per donar resposta al mercat laboral, el qual es troba "tensat". La finalitat principal d'aquesta quota és poder mantenir l'activitat econòmica en un mercat amb "moltes ofertes i, en canvi, poca gent disponible", ha expressat el ministre, qui ha afegit que aquesta quota específica per l'estiu va associada principalment als sectors de l'hoteleria i la restauració.

Concretament, hi haurà 650 autoritzacions de treball d'immigració temporal i 50 autoritzacions de treball fronterer, amb la possibilitat de poder superar aquests llindars fins a un màxim d'un 30%. La nova quota serà efectiva a partir del 26 de maig, l'endemà de la publicació del decret al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) i s'allargarà fins al 31 d'octubre, que és quan s'obre la quota especial per a la temporada d'hivern. En aquest sentit, Jover ha detallat que les persones podran sol·licitar l'autorització des de l'endemà de la publicació al BOPA i fins al 15 de setembre.

Cal recordar, que la intenció de l'executiu, per solucionar la manca de professionals, era prorrogar els temporers de la temporada d'hivern, i per aquest motiu es va allargar la temporada fins a l'1 de juny. D'altra banda, el ministre ha confessat que l'executiu és conscient de la dificultat que han pogut tenir alguns temporers a l'hora de trobar allotjament amb aquesta autorització especial d'un mes.