Les quotes d'immigració d'hivern per al sector hoteler s'allarguen fins al 31 de maig

Andorra la VellaEl consell de ministres ha aprovat aquest dimecres la modificació del decret pel qual es va aprovar el reglament de quota especial de les autoritzacions d'immigració temporals per a les activitats de la temporada d'hivern 2021-2022 en el sector hoteler. Segons ha explicat aquest dimecres el ministre portaveu, Eric Jover, la modificació respon a la voluntat d'allargar fins al 31 de maig l'estada dels treballadors temporers que havien estat contractats a l'empara d'aquest reglament, el contracte dels quals tenia una vigència prevista com a màxim fins al dia 1 del mateix mes.

D'aquesta manera, els mateixos temporers poden acollir-se a la quota especial d'autoritzacions temporals d'immigració per a la temporada d'estiu 2022 en el sector hoteler, que entra en vigor l'1 de juny i finalitza el 31 d'octubre d'aquest any. Així, es garanteix que els titulars d'aquestes autoritzacions temporals no quedin en una situació irregular al Principat en cas de voler enllaçar el permís relatiu a la temporada d'hivern i amb el de la temporada d'estiu.