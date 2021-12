Retallada de 9 milions en ordre públic i seguretat al 2020

Andorra la VellaLa despesa pública en ordre públic i seguretat se situa en 53,48 milions d'euros l'any 2020, quantitat que representa una disminució del 14,7% respecte de l'any 2019, quan era de 62,72 milions. Així ho informa aquest dilluns el departament d'Estadística del Govern, que detalla que aquesta despesa inclou l'administració central, la local, el Tribunal Constitucional, el Consell Superior de la Justícia, el Raonador del Ciutadà i l'Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA). Aquest import suposa el 6,6% del liquidat total de les administracions públiques (sense comptar ni els actius ni els passius financers ni les transferències del Govern a les entitats de les administracions públiques), 1,6 punts menys en relació amb l'exercici anterior i representa un 2,1% respecte al PIB, una dècima menys que l'any anterior.

Aquesta disminució ve motivada, concreten des d'Estadística, per la finalització de la nova seu de la justícia que va provocar que en anys anteriors la despesa en inversió fos més elevada. Cal destacar que l'any 2019 va ser el que va registrar, en la sèrie dels darrers cinc, la despesa més alta en despesa pública en ordre públic i seguretat, amb 62,72 milions. La del 2020 se situa en xifres similars a la del 2017, amb 54,04 milions.

Concretament, la despesa del 2020 va ser de 40,03 en seguretat i de 13,44 milions en justícia. Dels 53,4 milions, 41,3 va ser per a personal; 8,6 milions per a despeses de béns corrents i serveis; 443 euros per a despeses financeres; 48.803 per a transferències i 3,3 milions van ser inversions reals.