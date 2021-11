La segona edició de l’Enterprising Women Lab vol conscienciar a la població

Escaldes-Engordany"Conscienciar a la població del fet que el gènere femení no hauria de tenir més obstacles simplement pel fet de ser gènere femení", ha declarat la impulsora de l'Enterprising Women Lab, Lara De Miguel. Aquest és l'objectiu de la segona edició de la jornada d'emprenedoria femenina que se celebrarà el dissabte 20 de novembre a la sala de conferències del comú d'Escaldes-Engordany. Des de Vall Banc, com a entitat patrocinadora de la jornada, han manifestat que se senten molt identificats amb l'emprenedoria, la suma d'experiències i amb la lluita de les dones. "A Vall Banc estem sensibilitzats amb les desigualtats i per aquest motiu hem creat un comitè d'Igualtat, Diversitat i Inclusió", ha explicat el director de Gestió de Persones i membre del comitè de l'entitat bancària, Marc Cornella.

Durant la presentació, De Miguel ha remarcat que l'ànima del projecte és trencar barreres i estadístiques perquè les dones puguin fer un pas endavant. Aquesta segona edició, a causa de la pandèmia, tindrà algunes diferències respecte de la primera celebrada el 2019. "Hem volgut entendre aquesta emprenedoria femenina des de tots els àmbits" perquè "l'entenem com una idea o un projecte", ha expressat. Així, al llarg del matí, entre les 9.30 i les 12.30 hores hi haurà conferències de sis dones. Per una banda, l'àmbit de negoci l'enfocarà la fundadora de Whitefit, Marta Marsà; la part esportiva anirà a càrrec de l'exciclista professional, Xary Rodríguez; Marta Alberch serà l'encarregada de tractar el vessant social; les científiques Joel Pozo i Rebeca Roger explicaran les dificultats i els entrebancs dins d'aquest món; i finalment, també hi haurà l'editora de l'editorial Cruïlla, Anna Pauner. "Volem transmetre que pel fet de ser dona, hi ha dificultats al món", ha reiterat De Miguel.

De cara a la tarda, les activitats s'iniciaran a les 16 hores amb un taller per donar eines en emprenedoria. Així, en aquest taller hi participarà un expert en màrqueting, un psicòleg i un gestor. Des de l'organització s'ha limitat l'aforament a 90 persones pels tallers i les conferències. La impulsora de la jornada ha recordat que en la primera edició van tenir una llista d'espera pels tallers de 150 persones. Les activitats són gratuïtes i la reserva es pot efectuar a partir de la pàgina web www.enterprisingwomenlab.com.

Finalment, De Miguel ha avançat que a banda de la jornada, enguany també faran taules rodones en diferents àmbits. Aquestes començaran a partir del desembre i se'n preveu que n'hi hagi una cada trimestre.