Set de cada deu llits reservats per Setmana Santa

Andorra la VellaLes previsions d'ocupació hotelera per Setmana Santa agafen embranzida amb, avui dia, set de cada deu llits d'establiments del país ocupats durant aquesta setmana. Ho ha manifestat el president de la Unió Hotelera (UHA), Jordi París, qui ha matisat les dades facilitades per la patronal aquest dimarts detallant que, tot i que el percentatge mitjà se situa en el 50%, durant el cap de setmana es va enfilar fins al 60. "Ara mateix ens trobem entorn d'un 71,4% arreu del territori, però tenim la confiança que al llarg dels pròxims dies les reserves s'incrementaran i tindrem bons nivells d'ocupació", ha assenyalat.

El president ha fet el punt per parròquies, indicant que la majoria se situen entre un 65 i un 70% i destacant que Escaldes-Engordany grimpa fins al 82%, un percentatge que ha valorat molt positivament i que espera que, amb les reserves 'last minut' s'acabi assolint a tot el país. "Confiem, com és habitual, que el client d'última hora s'acabarà animant i la gran majoria d'hotels adscrits puguin tenir la majoria dels llits ocupats", ha dit.

París també ha fet balanç de la situació del sector els darrers mesos en plena temporada d'hivern, on ha viscut pujades i baixades d'afluència, però, globalment, "el saldo és positiu". Així doncs, ha apuntat que, malgrat que durant el pont de la Puríssima hi va haver molt moviment turístic al país, "hi ha hagut parròquies que fins ben entrat el mes de gener no van començar a incrementar els volums d'ocupació" i ha recordat que les mesures de restricció de moviment en alguns països al llarg de les festes de Nadal "va provocar una situació una mica inestable". Tanmateix, ha matisat que quan territoris com, per exemple Anglaterra, van relaxar els controls fronterers per l'evolució positiva de la pandèmia "van arribar clients provinents de països més llunyans que van augmentar el nombre de nits d'hotel".

En referència a les conseqüències pel sector arran de la irrupció del conflicte a Ucraïna, el president ha considerat que "l'alentiment" del volum de reserves per aquesta setmana es deu, en part, a aquesta situació i ha afegit que quan va esclatar la invasió "alguns hotels van perdre les operacions que ja tenien tancades amb mercats de l'est d'Europa".