Els sindicats reclamen un augment del 20% del salari mínim

Andorra la VellaEls sindicats del país reiteren que el paquet de mesures presentades pel Govern per tal de millorar el poder adquisitiu de la ciutadania són insuficients i lamenten que no hagin estat prèviament consensuades amb els membres del Consell Econòmic i Social. A més, mostren la seva preocupació per la manera en què els 8 milions d'euros que l'executiu destinarà a aquest fi retornaran al fons governamental. És per això que han presentat al Govern un document amb una sèrie d'accions que consideren més efectives de cara a la millora de la situació econòmica de la població, entre les quals es detallen accions transversals que busquen afavorir treballadors i empresaris.

Així doncs, els sindicats demanen un nou increment de fins al 20% del salari mínim interprofessional per tal de donar al ciutadà "l'opció de tenir una qualitat de vida digna", tenint en compte el creixement desmesurat del cost de vida al Principat i la gran quantitat de persones que té un salari per sota del medià. Si la proposta és rebutjada, afirmen que seria convenient establir la tretzena paga de manera obligatòria, ja que "seria una bona opció i motivació laboral per al ciutadà que viu i treballa al país". També consideren necessària una perllongació de la cobertura sanitària de fins a sis mesos en relació amb la durada de l'actual "atur". Igualment, seria convenient, exposen, fixar per llei l'augment dels sous d'acord amb l'IPC a les empreses públiques i privades, integrant-los als salaris de la totalitat de treballadors i treballadores del país, així com en les pensions.

Sens dubte, una de les principals problemàtiques que viu Andorra en l'actualitat és la relacionada amb l'accés a l'habitatge. En aquest sentit, es reclama establir un preu màxim en les parròquies centrals de 8 euros el metre quadrat en obres noves amb la finalitat de premiar a tots aquells propietaris que lloguin per un preu inferior a l'establert i que també gaudeixin d'una bonificació impositiva. Tot plegat contribuiria a evitar una superació del preu establert per metre quadrat en el lloguer d'immobles. A parer dels sindicats, aquestes mesures s'haurien d'implantar en un termini d'entre 3 i 6 mesos. També es proposa la creació d'un Registre de la Propietat públic i gratuït on quedi constància de les diferents propietats existents i les persones o societats que les tenen, per tal de tenir controlats els habitatges buits.

Sistema impositiu, autònoms i treballadors per compte propi

En el document adreçat al Govern també es fa referència al sistema impositiu, el qual es considera que "no s'ajusta a les necessitats de recaptació tributària del país". En aquest punt, se suggereix una revisió del percentatge de recaptació impositiva a l'alça que sigui gradual, de manera que s'estableixi un màxim d'un 20% de recaptació d'impostos en aquelles rendes més elevades. "Amb aquesta mesura no es posa en perill l'arribada d'inversors o treballadors amb alt poder adquisitiu, ja que aquest percentatge continua essent molt inferior al que tributen en els seus països d'origen", afirmen.

Quant als autònoms i treballadors per compte propi, es demana una revisió de la llei per tal d'establir la diferència entre treballador autònom i empresa perquè "no queda clar en quin moment o sota quin criteri es passa d'un lloc a l'altre". Lligat a aquest àmbit, es reclama que cal crear una base impositiva sobre els beneficis del treballador autònom per tal que aquests puguin assolir una qualitat en les seves pensions i una descàrrega de responsabilitat afegida, així com una equitat envers la resta d'empresaris i cotitzants.