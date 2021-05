Sis de cada deu empreses trigaran més d'un any a recuperar els ingressos d'abans de la crisi

Andorra la VellaLa Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) ha fet públiques aquest dijous les conclusions dels resultats de l'enquesta de conjuntura corresponent al segon semestre del 2020. Aquest informe inclou també una anàlisi dels resultats anuals de l'exercici 2020 i les expectatives dels empresaris de cara al primer semestre del 2021. En les enquestes de clima empresarial hi han participat 380 empreses dels sectors de la indústria, la construcció, el comerç al detall i l'hoteleria. Així doncs, una de les dades més rellevants de l'informe és que 6 de cada 10 empreses afirmen que trigaran més d'un any a recuperar els volums d'ingressos d'abans de la Covid-19, mentre que només el 16,5% del total d'empreses confia a assolir uns ingressos similars als del 2019 en menys d'un any, i un reduït 6,1% de les empreses afirmen que ja han retornat als nivells de facturació previs a la pandèmia. El 7,7% sostenen que hauran de tancar el negoci.

En aquest sentit, les empreses de l'hoteleria són les que manifesten unes expectatives més pessimistes: el 65,7% dels establiments indiquen que no recuperaran un volum de facturació semblant al d'abans de la pandèmia fins, com a mínim, passat un any. El 14,3% del total sostenen que veuen complicat recuperar-se i que segurament es veuran forçades a tancar l'activitat. Per contra, destaquen les expectatives de la construcció, que concentra el percentatge més elevat d'empreses que o bé no han vist afectada la facturació o bé ja han aconseguit recuperar els nivells de facturació prepandèmia.

En relació amb la capacitat econòmica de les empreses de suportar noves restriccions en cas que hi hagi més rebrots de la pandèmia, 8 de cada 10 empreses afirmen que, econòmicament, podran suportar noves mesures restrictives que afectin el desenvolupament de la seva activitat (si bé 7 de cada 10 ho faria amb dificultats); mentre que un 20,4% d'empreses considera que no podrien resistir-ho i que haurien de tancar definitivament. Per sectors, el comerç al detall, i sobretot l'hoteleria, són els que tindrien més problemes per mantenir la viabilitat econòmica dels negocis; un 23% i un 31% d'empreses, respectivament, sostenen que en cas de noves restriccions no podrien resistir i haurien de tancar. En el cas de la indústria i la construcció, la incidència negativa de possibles noves onades de la pandèmia és comparativament menor. Gairebé la totalitat de les empreses, 9 de cada 10, sostenen que podran aguantar noves restriccions, si bé en la majoria de casos amb alguna dificultat, i només un reduït 12% d'empreses preveuen que no podran resistir-ho i que haurien de tancar el negoci.

L'anàlisi detallada per dimensió de l'empresa mostra que les empreses més petites són les que tindrien més dificultats per superar noves restriccions associades a més rebrots del virus: el 23% de les empreses que ocupen entre 1 i 5 treballadors no podrien resistir des d'un punt de vista econòmic i haurien de tancar definitivament, mentre que en el cas de les empreses de més de 25 empleats aquest percentatge és només del 6,1%.

De cara a la primera meitat de l'any 2021, les perspectives de les empreses sobre la marxa dels negocis són encara molt pessimistes, particularment als sectors de l'hoteleria i el comerç, els quals encara descarten una millora de la situació a curt termini. A la indústria, el clima pessimista és més contingut, en línia amb uns nivells d'activitat, però que es mantindran encara modestos; i només la construcció apunta cap a una evolució positiva de l'activitat, impulsada per la bona dinàmica del sector residencial.

Amb tot, la CCIS valora que de cara als propers mesos el context econòmic continuarà sent complex i incert. Malgrat tot, l'esperada acceleració de la vacunació de la població a Andorra i als països veïns, hauria d'impulsar els fluxos turístics de proximitat durant la segona part de l'any 2021. Aquest fet ha de comportar un augment de la confiança i una millora de l'activitat que esperem que repercuteixi en tots els àmbits de l'economia. No obstant això, el retorn a una situació de plena "normalitat" en el sector turístic no serà ràpid i haurà d'esperar fins a almenys l'any 2022.

En aquest context, el procés de recuperació del conjunt de l'economia serà gradual i lent, i difícilment es podrà retornar als nivells d'activitat previs a la crisi abans de 2023. Així doncs, continuarà sent molt important seguir donant suport als sectors més afectats, als que es mantinguin amb uns nivells d'activitat excepcionalment baixos. Al mateix temps, caldrà accelerar la implantació de mesures de reactivació i de transformació del model econòmic i social, per aconseguir un creixement sòlid i sostenible a mitjà i llarg termini.